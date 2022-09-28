學者籲入境檢疫0+0！王必勝：未來可討論「目前還沒到降級時機」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣本土疫情仍未完全趨緩，今日本土疫情仍比上週同日微增，不過台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙認為，如果醫療量能都能控制得宜，10月中旬入境檢疫可以從0+7改0+0。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝鬆口表示，可以再去討論，但目前也還未到降級的時候。

陳秀熙指出，台灣正從大流行疫情走向地方流行，在中間「解封前適應期」階段，應考慮將疫情監測模式轉型為「中重症、死亡監視」，脆弱族群施打次世代疫苗，並有效快篩、配合早期抗病毒投藥。

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醫療照護量能方面，需做好供需評估，包括病床及ICU配置，確保醫療照護能力充足，建議解除無症狀接觸者檢疫隔離措施 ，恢復足夠的醫護人力。

陳秀熙也提到，當BA.5流行趨緩、中重症、醫療量能都控制得宜時，入境檢疫措施便可考慮再從0+7，改至0+0的一般傳染病境外監測模式，「我認為，台灣在10月中就有條件。」

對此，王必勝表示，現在是一步步穩健開放，還是從0+7先開始，會觀察實施後的效應，如果成效沒有引起太多問題，再往0+0發展這是可以再去探討或再去討論。

至於未來新冠疫情是否降級，王必勝直言「我想總有一天會降級，只是時間長短，或是再什麼時間點，目前來看是還沒有到那時候。」





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