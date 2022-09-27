慈濟與花蓮縣府簽訂「0918地震」災後復健合作備忘錄

文/林佳予 圖/慈濟提供

慈濟慈善事業基金會與花蓮縣政府簽訂「0918地震」災後復健合作備忘錄，9月27日在玉里靜思堂簽署。由花蓮縣長徐榛蔚、慈濟慈善事業基金會顏博文執行長代表簽署，雙方針對致力共同推動災後之災民房屋及學校校舍重建等援助事項，為花蓮縣民重建家園及教育共同努力，盼讓受災鄉親盡速重建家園。

花蓮縣長徐榛蔚指出，「0918池上地震」造成花蓮南區嚴重受創，無論是橋樑斷、道路隆起，或是民宅受損嚴重，目前鑑定受損民宅統計有370戶。屋損紅單包含已經傾倒或是有立即危險妨礙公共安全，縣府會協助拆除，復健部分由慈濟基金會協助重建。

▲慈濟慈善事業基金會顏博文執行長(左)與花蓮縣縣長徐榛蔚(右)9月27日在玉里靜思堂簽訂「0918地震」災後復健合作備忘錄。

徐榛蔚縣長表示，感謝慈濟在0918地震後縣府一級開設後就加入救災行列，在救災中心提供福慧床、熱食給救災人員與民眾。370戶受損民宅中，慈濟在顏博文執行長帶領下，到各案家去做身心靈安撫與撫慰。很感謝慈濟證嚴上人的慈悲與慈濟基金會，在這次願意為鄉親給予安心與安定，住宅被建築師鑑定紅單、黃單共76戶，慈濟基金會願意全力協助復健，而屋子有損毀但沒有危險的白單，也感恩慈濟願意幫助三個鄉鎮。再次感謝上人慈悲、慈濟基金會對社會的關懷與對鄉親的愛護。

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文指出，到目前為止，慈濟收到的資料已經前往訪視、場勘完成，包含屋況受創嚴重的紅單、黃單，還有認養的學校，我們的營建同仁已經進行勘查、資料蒐集，因為承接的是屋損比較嚴重的部分，會針對建築結構部分進行審慎評估，但我們的合作工班已經將要陸續進駐到位。

▲ 慈濟基金會已針對縣府提供的房屋受損名單進行場勘與評估。

顏博文執行長表示，一般受創戶(即白單)我們會跟另一個夥伴台積電合作，依照花蓮縣府所建立的區域來分工，但是非慈濟修繕區域，因為慈濟在花蓮縣原本就有關懷弱勢家庭，慈濟也會針對有需要關懷或是經濟補助者進行安心家訪，依照原來的慈善流程提供協助。

慈濟基金會表示，慈濟邀請專業工程人士加入「0918池上地震」專業修繕志工隊！為讓災民早日重建家園，廣邀各縣市專業土木水電專長者報名參加，報名後，慈濟會儘速聯繫安排到災區協助相關事宜，請洽慈濟基金會。

▲ 慈濟基金會已針對縣府提供的校舍受損資料進行場勘與評估。