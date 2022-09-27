剝皮娃娃機店？父女夾到扣打自取獎品　竟遭業者求償30萬

記者崔子柔／綜合報導

南投43歲的徐姓男子日前帶女兒到埔里鎮的夾娃娃機店，看到機台上貼有夾到一定數量可換取獎品的促銷，便自行取走獎品，遭業者提告求償30萬元。律師則認為，業者的求償金額超出一般行情。

根據本站先前報導《玩夾娃娃機以為達標 南投爸自行拿走贈品這下慘了》，業者在夾娃娃機台上貼有3張字條告示，分別寫著「夾送對應機台上方綜合動漫區，需同台限當日」、「偷竊重罰商品價格200倍，請自重」、「夾送請拍照傳LINE或電話、簡訊告知」。

業者檢查發現獎品減少，透過監視器畫面看見徐男踩上板凳，拿取2個公仔和1台電動遙控車，且未聯繫告知就離開，因此報案財物遭竊，求償贈品價值1500元的200倍，共30萬元。

▲▼徐男自行拿走現場陳列贈品，隨後騎車載女兒離開現場。（圖／記者高堂堯翻攝）



徐男則稱他是達到夾換門檻才拿走贈品，但沒看到須要聯絡的字條，後續和業者也談不攏賠償金額，警方最後仍依法將徐男函送南投地檢署偵辦。

根據《自由時報》報導，律師林柏宏指出，是否構成竊盜罪，主要在該對父女有無竊盜的犯意，也要考量機台上的標示是否明確，至於業者要求的30萬元賠償，已超乎一般賠償行情，法官應會酌予減少。