拓也哥離世「2絕技被翻出」　網洗版淚：一代傳奇殞落

▲拓也哥逝世。（圖／記者徐文彬攝）

記者周亭瑋／綜合報導

日本「男吹神」拓也哥（コレステロールタクヤ）於9月16日病逝，過去他以「高速真空吸引」口技爆紅，曾秀出的「極速捏奶」絕技也讓觀眾印象深刻，如今消息傳出引來眾網友不捨，淚喊「感謝拓也哥帶來的精彩」、「一代傳奇阿」。

拓也哥因錄製日本成人節目《矛盾大對決》爆紅，其「高速真空吸引」口技，讓他在台灣享有高知名度，直到2018年，他身體頻頻出狀況，先是因糖尿病導致傷口惡化，右腳小指截肢，後來又曾呼吸困難，緊急送醫，確診是心力衰竭。

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拓也哥家人今（26）日透過他的個人部落格，發表死訊，表示他已於9月16日逝世。回顧他過往戰績，曾與波多野結衣合體尬口技的他，當時掀起轟動，被網友大讚是「夢幻共吹」；不僅如此，拓也哥也曾來台拍片，並秀出不為人知的「極速捏奶」絕技。

▲拓也哥曾和波多野結衣合作拍AV。（圖／翻攝自推特）

拓也哥的離世震驚各界，網友們紛紛留言感嘆，「有哈過AV男優清水建的傳奇殞落」、「太震驚了！請節哀」、「高速吸引已成絕響」、「南無阿彌陀佛」。

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