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社會 社會焦點 保障人權

中科院技術師偷下載雄三、天弓「機密檔案」　被逮竟潛入機房刪除

▲▼中科院門口。（圖／翻攝自中科院官網）

▲中科院彭姓技術師下載機密檔案，被發現後還潛入機房，將作為證據保全的檔案全數刪除。（圖／中科院官網）

文／中央社

國家中山科學研究院彭姓技術師擅自下載機密檔案，遭調查停權竟以他人帳號將已被保全的檔案全數刪除，近日遭桃園地院依無故刪除公務機關電腦電磁紀錄罪判刑8月，可上訴。

檢調調查發現，彭男在中科院系統發展中心擔任定期契約人員，2016年轉任技術師，持有伺服器管理者權限，系發中心於2019年清查發現，彭男在2018、2019年間多次於上班前、下班後前往機房，未經授權下載包括列為營業秘密及機密資料到伺服器個人資料夾。

檢調表示，包括雄三飛彈、垂直發射反潛火箭、無人登月機，以及雄風、天劍、天弓等機密檔案。中科院發現後立即中止彭男管理權限並調整職務，檢調也介入偵辦並將資料夾進行保全。

沒想到彭男在2020年4月7日利用機房裝設監視器時，趁著工程師因公暫離之際，先將系統連線傳輸紀錄關閉，再把資料夾內的保全檔案全數刪除，當檢調14日搜索機房時，卻發現檔案已全被刪光。

彭男到案後坦承刪除資料夾內檔案，但辯稱是因組內人員要求刪除個人所有資料，也不知已遭停權。彭男的辯護人也表示，伺服器不只一名管理人，彭男資料夾內的檔案是否都是彭男下載、存放仍有疑慮。

法官查閱相關紀錄認為，彭男先前已坦承下載檔案到個人資料夾，並稱「是執行業務上所需，非業務內資料則是幫同仁備份或汰換電腦時暫存，以防電腦重灌後資料不見」，認為辯護人辯詞不足採信。

桃園地方法院認為，彭男明知未經授權卻下載、蒐集機密檔案，遭停權後卻利用他人帳密刪除，且犯後一再飾詞否認，毫無悔意，依無故刪除公務機關電腦之電磁紀錄罪處有期徒刑8月，可上訴。

中科院晚間發布新聞稿表示，案件為2019年7月，中科院主動查獲彭男個人公務電腦存置非職務上應持有機密資訊，涉犯國家機密保護法隨即送辦，2020年調查期間，再查獲彭男非法使用他人權限，私自刪除涉案資訊檔案，立即一併向桃園市調處提出告訴。

中科院指出，尊重司法判決結果。調查期間院方依刑懲併行原則，針對彭男記過2次並調離現職，彭男後來於2020年12月31日辭職。

中科院說，將持續就制度面及管理面加強查察作為，同時針對機敏作業場域，採取複式門禁管制、機敏資訊網域實體隔離、涉密人員深度查核及強化員工保密安全素養等作為，確保國防機密安全。

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