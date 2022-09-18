台東6.8強震！花蓮高寮大橋「斷成好幾截」　騎士受困待救

記者柯政誟、戴上容／花蓮報導

台東縣池上鄉14:44發生規模6.8有感地震，最大震度臺東縣池上6強，稍早，花蓮玉里高寮大橋受地震影響，斷成好幾截，畫面中可見，有機車騎士剛好卡在橋中央，但前後橋面全都消失不見，畫面怵目驚心。

▲▼ 花蓮高寮大橋斷成數截 。（圖／記者戴上容翻攝）

據了解，花蓮縣玉里鎮高寮大橋是省道台9線與縣道193線間重要的聯絡橋梁，今年3月23日受地震影響，橋梁欄杆及引道護欄、路面等設施損壞， 6月6日至6月17日有進場施工，未料今日又因地震發生斷橋事件，畫面怵目驚心。