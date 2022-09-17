新北市「紅麴文化節野餐日」　9／17樹林環保河濱公園熱鬧登場

【企劃特輯】

新北市樹林區公所舉辦「紅麴文化節2022.09.17 野餐日」，這次紅麴文化節除了以往的紅麴特色產品攤商販賣，也搭配近年很夯的活動「野餐」。在藍天綠地下，享受自然跟家人朋友的陪伴，也一同感受紅麴食品的魅力。這次攤商，都具有紅麴特色，有紅麴酒，紅麴粉、天然紅麴醬、紅麴枸杞醋等健康並具特色產品，將會用笑臉分享他們對紅麴的熱愛。

這次舉辦地點在新北市樹林河濱公園，沐心池旁邊。新北地區極力發展健康活動文化，各縣市都有各自最美的秘境，樹林區秘境號稱小嘉明湖風貌的‘’樹林沐心池‘’，以及藏身都市中的‘’仙境荷花池‘’，皆位於樹林河濱公園，一般人都不知道在新北市竟然有一個心型的池，可以反映藍天，就如同「天使的眼淚」嘉明湖，只是更方便抵達，非常適合親子同樂，大家可以週末一同漫步在‘’心型島‘’中被祝福，也能在荷花池中的盪鞦韆，搖著晃著，感受荷花所擁抱的‘’童年鞦韆‘’，不然漫步一下，附近都有藍色躺椅舒適又好拍照。





樹林除了興仁夜市，還有這一個非常適合親子同遊，文青美麗的野餐景點，是雙北最漂亮也還未被大家所熟悉的秘境公園，樹林嘉明湖之稱的「沐心池」。

值得一提，這次活動，主辦單位所販售的野餐盒，除了野餐必備的籐籃，食物內容委由知名咖啡店「肯都咖啡」共同討論並為此次野餐所做的特色紅麴餐盒，食物皆使用紅麴粉做天然食物染料，並採用法國進口發酵奶油，有機紅心蛋的精選食材手工嚴選製作。餐盒內容有法式鹹派、經典肉桂捲、新鮮蘋果派，紅麴法式瑪德蓮，生菜水果罐。裡面食材巧妙的加入紅麴，尤其是瑪德蓮，不用一般的化學色素，而是用天然紅麴粉，紅麴自古以來就是養生食材。日本科學家更發現紅麴裡重要的營養素Monacolin K對健康的好處，紅麴在促進新陳代謝和幫助循環力已經被很多學者提出，在享用美食同時也不忘注意食物的營養跟安全。





餐盒飲品是搭配「波隆咖啡」，一個致力結合運動跟飲食，積極參與環保活動並極力鼓勵戶外運動，創造有活力充滿歡笑的生活。波隆咖啡常年支持運動員和各項運動賽事，這次活動提供冰釀咖啡跟蜂蜜檸檬奇亞籽，並也限量提供「環保稻穀餐具、杯子」給訂購餐盒前十名民眾。





如果搶不到餐盒訂購，也可以當日去攤商現場看他們相關商品。

並且主辦單位還貼心準備1000瓶「泰山純水」，因為野餐在戶外活動，便利參與的民眾，將在活動現場免費提供「泰山純水」，希望可以讓民眾輕輕鬆鬆的來到樹林河濱公園，快樂享受野餐氛圍。

讓我們奔向大自然甩開都市束縛，一起穿上紅色的主題衣裳前往，「09.17 樹林環保河濱公園」，一起享受親近綠意的好時光。

時間：9/17 13:30 -17:00

地點：樹林河濱公園荷花池入口旁草地區

(地址：新北市樹林區館前路)

交通方式：會場交通管制，歡迎至 #山佳車站 前廣場搭乘免費接駁車，或至 #南亞塑膠公司（樹林區味王街55號）轉乘免費停車及搭乘免費接駁車。

接駁車自上午9:30起於兩接駁點發車，每10～15分鐘一班