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排隊名店也用！注脂肉「冠上高檔名」竟比原肉貴　標示卻超小

許多民眾認為「漂亮油花」代表肉品的價值，但現在卻有打針灌入脂肪的注脂肉，消費者選購時要特別注意。（示意圖／非新聞肉品，報系資料庫）

▲許多民眾認為「漂亮油花」代表肉品的價值，但現在卻有打針灌入脂肪的注脂肉，消費者選購時要特別注意。（示意圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

中秋節即將來臨，面對一年一度的烤肉盛宴，民眾大啖之際如何不踩雷－誤食「披著美麗油花」的重組肉、注脂肉？CTWANT記者就常出現注脂肉的牛肉，走訪超市、網購平台，發現注脂肉雖有標示，但商品名稱十分「高檔」，售價甚至比原肉貴，消費者恐容易落入圈套買單。

營養師程涵宇表示，「重組肉」早在18年前就出現，「以肉類為主原料，經過組合、黏著等方式加工製造的產品，例如以豬肉切片為原料，將所有肉片黏著加工，就屬於重組肉。」至於「注脂肉」，則是將脂肪注射在瘦肉中，以提高肉品口感及賣相，最常見的就是牛肉。

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為避免消費者在不知情的狀況下吃下重組肉、注脂肉，食藥署於今年7/1正式公告，餐廳若使用重組肉、注脂肉食品，應以中文於品名顯著標示「重組」、「注脂」或等同字義說明，並加註「僅供熟食」。

中秋全民烤肉旺季來臨前，記者實際走訪普及率較高的全聯等超市，並未發現標示有重組肉或注脂肉的生鮮商品，另從網路社群上發現網友討論著momo平台上有重組肉與注脂肉等話題。

據此，記者以「調理雪花紐約克牛排」關鍵字在momo平台上搜尋，果然立刻出現相關商品，查看規格，可以發現食品添加物列出牛脂、葡萄糖、營養添加劑、黏稠劑…等，備註欄上寫著「須充分加熱」，6片牛排售價1382元，每片大約200公克左右，平均100公克售價115元。

另以「紐西蘭進口雪紋牛排」搜尋，規格顯示為原肉，無任何食品添加物，1片100公克牛排售價109元。兩者比較之下，注脂肉商品竟然賣得比原肉更貴，令人相當驚訝。

中秋節烤肉已成全民運動，但狂歡之餘也要注意食安問題，盡量選購新鮮、天然的肉品蔬菜，才能吃得更健康。（示意圖／報系資料庫）

▲中秋節烤肉已成全民運動，但狂歡之餘也要注意食安問題，盡量選購新鮮、天然的肉品蔬菜，才能吃得更健康。

營養師程涵宇表示，重組肉、注脂肉由於成本較低，所以大多售價較為便宜，所以較常在夜市、路邊攤、早餐店、小火鍋、鐵板燒等通路出現，長期食用恐怕會增加身體負擔，甚至增加猝死風險。

「但許多人認為到比較高檔的餐廳或火鍋店，就不會吃到重組肉或注脂肉，這樣的想法也是錯的！」程涵宇分享自身經歷，由於她是一位四季都嗜吃火鍋的人，也會特別朝聖名店，但之前去一家排隊火鍋名店時，點餐時竟看到菜單右下角用小字標示店內使用重組肉，讓她相當驚訝，因此建議消費者要張大眼睛觀察，才不會糊里糊塗吃下重組肉。

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