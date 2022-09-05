連3週確診上升「累計9833人重複感染」　指揮中心：進入新一波流行

▲9/5指揮中心疫情監測組組長周志浩。（圖／指揮中心提供）

記者楊晏琳／台北報導

本土確診數已連續幾天3字頭，雖然今日跌回2萬初，不過指揮中心研判是假日效應；並指出，本土確診數已連續3週往上升，明顯已進入新一波流行當中。

指揮中心公布4/3～9/3本土病例趨勢圖，疫情監測組組長周志浩表示，從此圖可看出，到上週為止，本土確定病例數已連續3週增加，「看得蠻明顯，現在已經進入新一波流行當中。」提醒民眾要特別注意疫苗施打，戴口罩、勤洗手這些防疫措施，也要做好。

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▲今年14週-35週新冠肺炎本土病例趨勢圖。（圖／指揮中心提供）

醫療應變組副組長羅一鈞則說明，截至9/3為止，重複感染個案數累計9833例，不過以整體確診數而言，比例比較小，「一般在BA.5的疫情當中，還是會有重複感染情形。」

羅一鈞也強調，不管有無確診過，在這波都要特別注意防範，若沒完整接種疫苗，應盡速利用時間把第二、三，甚至第四劑疫苗打好打滿。

指揮中心公布今日新增2萬3931例本土病例，另增172例境外移入，確診病例中增31例死亡。死亡個案中有一名40多歲女性，接種過3劑疫苗，快篩陽性隔天就過世。中重症個案中也增1例MIS-C男童，所幸經治療後病況好轉，已於9/2出院。

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