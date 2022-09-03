3年來首例本土麻疹！20多歲女「腳紅疹+頭痛」　可能感染源調查中

記者嚴云岑／台北報導

疾病管制署今（3）日公布三年來國內首例麻疹本土病例，為北部20多歲女性，8月12日腳上開始出現紅疹，但無其他症狀，8月19日至診所就醫，後因出疹持續增加且伴隨頭痛，8月31日再至醫院就醫並經檢驗後確診。個案於今日健康監測結束，目前仍有紅疹，已無不適症狀。因個案於暴露期間無出國史，故研判為今年首例國內感染病例，可能感染來源仍在調查中。

疾管署發言人莊人祥說明，為防範疫情擴散，衛生單位已立即展開各項防疫調查工作，目前掌握接觸者5人，近期均無國外旅遊史，其中1名友人於8月29日出現紅疹，已安排採檢，餘4人無疑似症狀，將追蹤接觸者健康情形。另個案可傳染期間多待在住處，衛生單位亦持續調查是否有公共場所活動史及進行相關防治工作。

依據疾管署統計資料顯示，此例個案同時為國內自2020年起首例病例；在國際疫情部分，全球今年迄今麻疹報告數明顯高於去年同期，過去12個月累計逾22國爆發大規模疫情(20例以上/百萬人)，以非洲及東地中海區域最為嚴峻，亞洲地區則以阿富汗疫情持續嚴峻，菲律賓部分地區疫情升高，美洲及歐洲部分國家則報告零星病例。另許多國家延遲推動第二劑疫苗，致疫苗覆蓋率不足，可能爆發大規模疫情，WHO建議各國積極落實疫苗接種，提升免疫覆蓋率、加強監測並預作因應準備。

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疾管署提醒，麻疹為高傳染性疾病，出疹前後4天均具傳染力，請醫師提高警覺，於病人就醫時，若發現麻疹疑似個案，應立即通報，以利衛生機關及時採取防治措施，避免疫情擴大。另民眾如有發燒、鼻炎、結膜炎、紅疹等症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師相關旅遊及暴露史。

疾管署呼籲，接種疫苗是預防麻疹最有效的方法，家中如有年滿1歲幼兒，請儘速至衛生所或預防接種合約院所接種疫苗；一般民眾（特別是1981年後出生的成人）近期如計劃前往流行地區，出國前2至4週可先就醫諮詢評估是否需要自費接種MMR疫苗；如為自然感染免疫者則不需再施打疫苗。