男10樓墜落馬路當場死亡　至少6騎士目擊...母子嚇傻急轉離開

記者陳雕文／新北報導

新北市新店區一名男子30日下午4點多自住家10樓墜落，倒在大馬路中當場死亡，至少有6名路過騎士目擊嚇壞！其中一輛母子雙載機車還把車停路邊，一看到眼前慘況，急忙轉頭加速離去。

據了解，墜樓的是44歲林姓男子，平時跟妻小同住在事故現場的社區，沒想到30日傳出死亡意外，警方獲報到場，拉起封鎖線進行交通管制並通知鑑識人員到場。詳細案發原因仍有待釐清。

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