他「翻6m柵欄」夜闖動物園！想偷人氣小白獅　結果遭母獅撕咬身亡

▲迦納阿克拉動物園（Accra Zoo）的獅子園區。（圖／翻攝自Facebook／Accra Zoo）



記者張方瑀／綜合報導

非洲迦納一名男子竟異想天開，趁著半夜闖入動物園中的獅子園區，企圖偷走園內人氣動物小白獅，結果疑似惹怒母獅遭攻擊，最後慘死園內。

根據BBC報導，迦納一名男子28日半夜竟翻牆闖入阿克拉動物園（Accra Zoo）的獅子園區，當時獅園中僅有一頭母獅和兩頭小白獅，結果入侵男子疑似惹怒母獅後，遭到襲擊撕咬身亡。動物園的執行官阿洛泰（John Allotey）表示，男子應是想要偷走小白獅才闖入園內，園方也將其屍體從園中移出，送往停屍間等待後續調查。

阿洛泰指出，這名入侵男子翻過動物園外10英尺（約3公尺）高的圍欄，又爬過20英尺（約6公尺）高的獅子園柵欄，「當有小幼獅在身邊時，若是靠得太近，成獅就會覺得你要帶走小獅子，所以千萬不能這樣做。」目前警方也正在調查詳細犯案動機。

阿克拉動物園內的兩頭小白獅是在去年11月出生，吸引大量遊客前往。這兩頭小白獅是自然交配所產下，自帶白化症的基因；根據全球白獅保護信託組織（Global White Lion Protection Trust）表示，目前全球的野生白獅僅有12頭。

Really odd story. Man killed in Accra zoo after scaling into lion cage, according to officialspic.twitter.com/rd19bZE25h — Michael Oti Adjei (@OtiAdjei) August 28, 2022

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