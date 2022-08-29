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法界慣用3招幾乎全免死　他怒批：賠償了事「人命可用錢買」

▲台南殺警嫌犯林信吾落網，今押解進警局。（圖／記者黃彥傑攝）

▲台南殺警嫌犯林信吾。（圖／記者黃彥傑攝）

記者鄭文晴／綜合報導

台南市勇警曹瑞傑、凃明誠慘死惡嫌林信吾刀下，廢死議題再度引發討論。一名網友發文表示「為什麼法界現在傾向廢死？」很多案子先判死，上了最高法院就會用詭異的理由發回重審，就連最後免死定讞的理由也很扯，慣用「有賠償、沒賠償有悔意、手段不夠兇殘」三招幾乎可以都免死，「為什麼法界會變這樣？」

一名網友在PTT以「為什麼法界現在傾向廢死？」為題指出，現在法界高層幾乎都是挺廢死的，且免死定讞的理由都很詭異，例如說什麼沒有評估人家有多少自新機會，「我就問要怎麼評估？」

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▲PTT。（圖／翻攝自PTT）

▲網友分析法界常用的三招免死理由。（圖／翻攝自PTT）

網友分析，基本上免死的理由就是「犯人有賠償，就說人家有賠償可以免死，意思就是人命可以用錢買」、「犯人沒賠償，但是象徵性的道個歉，然後說沒錢賠，也可以說有悔意免死」、「人家沒賠償也沒道歉，就說人家殺人的手段不夠兇殘，不需要與社會永久隔絕免死」，以上三招下去，「除非像是陳進興或鄭捷這種超兇惡連環殺人犯，幾乎可以都不用死了。」

網友不解為什麼現在法界會變這樣，「是因為恐龍法官當到最後都會改吃素念佛的關係嗎？」更表示，法官對殺人者百般縱容，等到警察開槍殺搶犯或重犯時，又刁難說人家用槍不當，判賠動輒幾十萬或上百萬，「這些法匠到底是有多多？」

▲PTT。（圖／翻攝自PTT）

▲眾多網友發表看法。（圖／翻攝自PTT）

不少網友贊同回應，「自以為上帝」、「偽正義」、「用老百姓的生命來提高自己的格調阿？反正又不是死他們的人，韭菜就乖乖被收割就好」、「因為他們不是受害者，喜歡站在道德高點」、「等你家人被殺再來說廢死吧廢死團體」。

但也有人認為，「有些重大犯罪關不見天日的小屋更痛苦」、「別人是專業的，判過的殺人案這麼多，就你偶爾看新聞的人比他們懂」、「判死的又不是你，給你當法官你也不敢直接判死，當鍵盤法官真輕鬆」、「你這種說法就是私法正義的觀念，那這樣要法律幹嘛？」

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