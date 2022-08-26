婆婆咬完番薯丟回鍋　媳婦一勸遭嗆「吃我口水的有出息」

▲女子抱怨婆婆把咬過的番薯丟回鍋內。（圖／翻攝自Facebook／毒姑九賤婆媳討論區）



記者崔子柔／綜合報導

家人間若衛生習慣不同，總會成為爭吵的導火線，一名女子就表示，她婆婆近日把番薯咬一咬又丟回鍋子裡，不知道的人就拿起來吃，她好心勸說，婆婆竟回「吃我口水是榮幸、吃過我口水的有出息」，讓她相當無奈。

原PO昨（25）日在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，她的婆婆說自己有潔癖，但常常吃飯時把自己夾到碗裡的菜，又放回盤子裡給大家夾，這次竟還把已經咬過幾口、有牙印的番薯再放回鍋子裡。

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原PO提到，婆婆有天回家向她抱怨，說她吃完飯就直接在飯桌上剔牙，被妹妹嫌「大姐，妳渣飛到我碗裡了」，原PO則勸說，其他人還在吃，可以到洗手間再清理牙齒，沒想到婆婆說，「我帶那麼多小孩，誰沒吃過我口水，吃我口水是榮幸，你看看小阿姨家兩個兒子，吃過我口水的多有出息」，讓原PO聽了無言以對。

▲女子發文。（圖／翻攝自Facebook／毒姑九賤婆媳討論區）



貼文曝光後，不少網友無法體諒原PO婆婆的行為，紛紛留言表示，「自我感覺良好！最討厭這種長輩」、「當她的口水，是大悲咒水嗎」、「這種奇葩婆，看到都噁心了」、「我無法苟同，先不說出息不出息，不噁心嗎」、「我表弟的小朋友不滿一歲，就是被這種愛給別人吃口水的人害的，半年2次腸病毒」。