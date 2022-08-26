　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

婆婆咬完番薯丟回鍋　媳婦一勸遭嗆「吃我口水的有出息」

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／毒姑九賤婆媳討論區）

▲女子抱怨婆婆把咬過的番薯丟回鍋內。（圖／翻攝自Facebook／毒姑九賤婆媳討論區）

記者崔子柔／綜合報導

家人間若衛生習慣不同，總會成為爭吵的導火線，一名女子就表示，她婆婆近日把番薯咬一咬又丟回鍋子裡，不知道的人就拿起來吃，她好心勸說，婆婆竟回「吃我口水是榮幸、吃過我口水的有出息」，讓她相當無奈。

原PO昨（25）日在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，她的婆婆說自己有潔癖，但常常吃飯時把自己夾到碗裡的菜，又放回盤子裡給大家夾，這次竟還把已經咬過幾口、有牙印的番薯再放回鍋子裡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO提到，婆婆有天回家向她抱怨，說她吃完飯就直接在飯桌上剔牙，被妹妹嫌「大姐，妳渣飛到我碗裡了」，原PO則勸說，其他人還在吃，可以到洗手間再清理牙齒，沒想到婆婆說，「我帶那麼多小孩，誰沒吃過我口水，吃我口水是榮幸，你看看小阿姨家兩個兒子，吃過我口水的多有出息」，讓原PO聽了無言以對。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／毒姑九賤婆媳討論區）

▲女子發文。（圖／翻攝自Facebook／毒姑九賤婆媳討論區）

貼文曝光後，不少網友無法體諒原PO婆婆的行為，紛紛留言表示，「自我感覺良好！最討厭這種長輩」、「當她的口水，是大悲咒水嗎」、「這種奇葩婆，看到都噁心了」、「我無法苟同，先不說出息不出息，不噁心嗎」、「我表弟的小朋友不滿一歲，就是被這種愛給別人吃口水的人害的，半年2次腸病毒」。

►高純度精華一敷有感！「自然美BIO UP女神面膜」激殺1680元

ET快訊
掰了Amber！台南Josh奧迪「載妹比愛心」　網閃瞎：恭喜
快訊／禾馨又出事！營運長林思宏遭起訴
快訊／新北「不厭亭」古道火燒山　烈焰濃煙竄天
快訊／高雄旗津嚴重大火！　黑煙狂竄
廢死執行長反擊「真的看不懂」：一定有比殺人更好辦法
37歲選手奪冠後床上猝死！　奧運金牌女友目睹
今晚鬼門關！10大禁忌曝：不可以說再見、磁鐵收起來
孫安佐談殺警案！「做做樣子」戳破體制：台灣多數人不承認
午後3地豪雨空襲　下週迎颱風警報？專家曝「生成機率」
選舉倒數！PTT突發布「1公告」　鄉民戰翻：有用嗎？

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

【廣編】壯世代陪爺奶們立傳　回顧「高玩」精彩人生

掰了Amber！台南Josh奧迪「載妹子手比愛心」　網閃瞎：恭喜啦

國境最快9月底開放！星宇航空擴大招募　釋空服員、機務等60職缺

婆婆狂找麻煩「房間偷裝監視器」！人妻抱怨反遭尪羞辱：妳不要臉

今晚鬼門關別外出！　「6種人」當心卡到陰

午後3地豪雨空襲　下週迎最晚颱風警報？專家曝「9／1後生成機率」

選舉倒數93天！PTT發布「1公告」內容曝光　鄉民戰翻：有用嗎？

婆婆咬完番薯丟回鍋　媳婦一勸遭嗆「吃我口水的有出息」

今晚鬼門關！10禁忌快收磁鐵、玩偶　4生肖財運跟著關

幼稚園兒寫信全是注音！媽秀「解碼藍字」　網笑翻：郵差好強

殉職警凃明誠大姊動怒！　痛批廢死團體滾去18層地獄

余苑綺4歲女兒「夢到媽媽了」　余祥銓心疼：她不曉得死掉的意思...

余天未現身靈堂..胡瓜憂「聽說累倒了」　張秀卿哭紅眼：以為她會痊癒

孫剛拿駕照載全家去宜蘭　嬤沿路念「佛經」求神保佑

台式英文教移工操作ATM　「插蕊、爹落」竟教學成功

測電擊槍助理教官當標靶　極針拔不出來直接送醫...

王彩樺淚崩：不捨余天失去愛女　于美人曝余祥銓「男孩變男人」

第一視角重返殺警案現場　滿地酒瓶...地上仍有血漬

艾成墜樓社區辦法會！　12名法師現場合力壓煞

歐告偷舔「巧克力」蛋糕　壽星秒彈起驚喊：不可以

【廣編】壯世代陪爺奶們立傳　回顧「高玩」精彩人生

掰了Amber！台南Josh奧迪「載妹子手比愛心」　網閃瞎：恭喜啦

國境最快9月底開放！星宇航空擴大招募　釋空服員、機務等60職缺

婆婆狂找麻煩「房間偷裝監視器」！人妻抱怨反遭尪羞辱：妳不要臉

今晚鬼門關別外出！　「6種人」當心卡到陰

午後3地豪雨空襲　下週迎最晚颱風警報？專家曝「9／1後生成機率」

選舉倒數93天！PTT發布「1公告」內容曝光　鄉民戰翻：有用嗎？

婆婆咬完番薯丟回鍋　媳婦一勸遭嗆「吃我口水的有出息」

今晚鬼門關！10禁忌快收磁鐵、玩偶　4生肖財運跟著關

幼稚園兒寫信全是注音！媽秀「解碼藍字」　網笑翻：郵差好強

【廣編】壯世代陪爺奶們立傳　回顧「高玩」精彩人生

BLACKPINK機場照是行走畫報！低調私服藏「4精品」纖腰長腿齊發

週末小確幸！超商咖啡飲品「2杯只要99元」　韓國人氣冰品買1送1

LIVE／凃姊悲吼典獄長「欺上瞞下」　法務部長蔡清祥最新回應

4000公噸文旦滯銷！怒轟政府還在睡　3縣長聯手高喊「救救農漁民」　

大陸海關否認放鬆邊境防控　仍須提供PCR陰性證明才可登機

兩屆世錦賽冠軍提前出局　桃田賢斗不放棄戰鬥：路一定會打開

女師要男學生帶「裝精保險套」到校觀察　家長怒控：殘害未成年

Fed動向牽動台股走勢　法人曝搶錢策略「網通、車用續輪漲」

掰了Amber！台南Josh奧迪「載妹子手比愛心」　網閃瞎：恭喜啦

余苑綺4歲女兒「夢到媽媽了」　余祥銓心疼：她不曉得死掉的意思...

生活熱門新聞

女友倒垃圾穿太清涼　他問一句被嗆臭直男

鬼門關！普濟殿池府王爺：2生肖注意

網紅夫妻兒患無藥醫腦癌！淚喊：不加油了

鬼門關9大禁忌　勿說「4個關鍵字」當心被纏上

女網紅穿白衣散步　激凸2點吸爆百萬眼球

2校還林智堅學費？台大副教授回擊

鐵飯碗來了！中華郵政要招1397人　「起薪38K~53K」

警被爆請病假到處玩　還能接業配

捷運「長腿OL」神祕壓痕引歪樓：喜歡繩縛？　同好打臉

被爆請假都在玩　女警IG反擊了

這4對生肖情侶「很難繼續走下去」！

廖老大認了「甘蔗青茶臭酸的」　巡20間分店傻眼

網購情趣內衣　照片被貼包裝！3千人敲碗試穿圖

姓林排第2　高雄這姓氏最多：同事好幾個

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

女友倒垃圾穿太清涼　他問一句被嗆臭直男

鬼門關！普濟殿池府王爺：2生肖注意

中天主播「愛上64歲名嘴」再婚！

40歲女不菸不酒！罹大腸癌末期　醫揭「1習慣」

王三郎倉庫遭砸3人傷　邱子玹直擊：目無王法！

網紅夫妻兒患無藥醫腦癌！淚喊：不加油了

即／淡水男遭「2男持槍控制」　秒開1槍反擊

鬼門關9大禁忌　勿說「4個關鍵字」當心被纏上

男砸8824萬買房送女友！她嫌太矮秒提分手

新郎雨中拍婚紗照　下秒被雷劈中當場慘死

女網紅穿白衣散步　激凸2點吸爆百萬眼球

謝忻裸照外流「查不出真相」結案氣哭

2校還林智堅學費？台大副教授回擊

鐵飯碗來了！中華郵政要招1397人　「起薪38K~53K」

警被爆請病假到處玩　還能接業配

更多

最夯影音

更多
殉職警凃明誠大姊動怒！　痛批廢死團體滾去18層地獄

殉職警凃明誠大姊動怒！　痛批廢死團體滾去18層地獄
余苑綺4歲女兒「夢到媽媽了」　余祥銓心疼：她不曉得死掉的意思...

余苑綺4歲女兒「夢到媽媽了」　余祥銓心疼：她不曉得死掉的意思...

余天未現身靈堂..胡瓜憂「聽說累倒了」　張秀卿哭紅眼：以為她會痊癒

余天未現身靈堂..胡瓜憂「聽說累倒了」　張秀卿哭紅眼：以為她會痊癒

孫剛拿駕照載全家去宜蘭　嬤沿路念「佛經」求神保佑

孫剛拿駕照載全家去宜蘭　嬤沿路念「佛經」求神保佑

台式英文教移工操作ATM　「插蕊、爹落」竟教學成功

台式英文教移工操作ATM　「插蕊、爹落」竟教學成功

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面