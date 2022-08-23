網傳日本公開「各廠牌疫苗價」　莊人祥澄清計算方式：與台灣一樣

記者嚴云岑／台北報導

疫苗採購合約密件封存30年議題延燒，指揮中心昨主動揭露疫苗均價為一劑765元，但各大社群網站仍盛傳日本主動公布疫苗廠牌單價。對此，指揮中心發言人莊人祥今（23）日澄清，日本公佈的疫苗價格為預算除以採購劑量，換算後每劑約新台幣622元，與台灣算法相當。

國民黨團日前從審計部報中發現，衛福部竟將疫苗採購合約列「密件」封存30年，必須等到140年2月25日才能解密。指揮中心指揮官王必勝昨親上火線回應，公佈截至今年底共採購5351萬劑疫苗，總共花費408.6億元，平均每劑價格為765元，另也對「密件」作名詞解釋，表示「密」是保存而非保密。

莊人祥另補充，近日臉書與LINE等社群網站依然盛傳日本主動揭露疫苗各廠牌單價，但據了解該價格是以總採購預算除以採購量計算。日本總共編列2.4兆日圓採購8.82億劑疫苗，推算出每劑新台幣價格約622元，我國價格則為每劑765元，與日本政府公佈金額相去不遠。

王必勝昨日也重申，雖然基於商業保密原則，現在無法揭露哪個廠牌疫苗保密協定最先到期，但站在指揮官立場，會希望在到期後採主動公開方式，以昭公信。他也舉例，當時有些採購時因為比較急，價錢就放在比較後面考量，但每個情形不一樣。

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