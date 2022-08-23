林信吾殺警後搶超商！有慣用SOP　3年前就幹過落網畫面曝

記者陳俊宏、陳以昇／連線報導

40多歲明德外役監逃犯林信吾殺了台南兩警，又犯下超商搶劫案，今天（23日）清晨在新竹市落網。而林嫌過去就曾因強盜被判刑，當時落網的畫面也曝光，且都鎖定同一家連鎖超商行搶，犯案手法也相同。

▲▼林信吾3年前搶超商落網畫面。（圖／記者陳以昇翻攝）



林嫌慣用的搶超商方法都一樣，先偷停在路邊未拔鑰匙的機車，再以買菸為由持槍搶劫（當時拿空氣槍，22日深夜持警槍），得手棄車後徒步逃逸。

根據判決書，林嫌在2019年12月27日、12月29日都選在凌晨時分，持空氣槍搶同家連鎖超商的兩間分店，各得手8600元和金1.8萬元，並在12月30日被逮。法官判林嫌得易科罰金部分，應執行有期徒刑10月；不得易科罰金部分，應執行7年10月。

林嫌入監服刑，未料竟逃獄，22日遭警方追捕時，持刀對員警凃明誠割喉奪槍，再對警車上的曹瑞傑開6槍，並追趕將其砍死後逃離；當天深夜11時許，他騎機車搶新營區新進路一家超商，得手逾7000元，隨後棄車在新營區延平路。他犯下殺警案、搶劫案，經過一天逃亡，今晨在新竹市落網，全案將待警方進一步說明。

▼台南殺警林嫌在新竹市落網。（圖／記者陳以昇翻攝）



▼林嫌22日深夜又搶超商。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼林嫌搶超商後棄車在新營區延平路。（圖／記者陳以昇翻攝）

