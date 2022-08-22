快訊／今本土+16669！新北3470例最多　各縣市確診分佈曝

▲中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增16669本土個案，另增242例境外移入和23例死亡。本土個案以新北市3470例最多、桃園2087例、台北1984例、台中1832例、高雄1300例和台南市1082例。

今日新增之16,669例本土病例，為7,728例男性、8,937例女性、4例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲，個案分布為新北市(3,470例)、桃園市(2,087例)、臺北市(1,984例)、臺中市(1,832例)、高雄市(1,300例)、臺南市(1,082例)、彰化縣(687例)、新竹縣(529例)、苗栗縣(505例)、新竹市(467例)、屏東縣(424例)、雲林縣(355例)、宜蘭縣(318例)、基隆市(292例)、南投縣(276例)、花蓮縣(273例)、嘉義縣(272例)、嘉義市(177例)、臺東縣(168例)、澎湖縣(86例)、金門縣(83例)、連江縣(2例)。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心指出，今日新增23例本土病例死亡個案，為13例男性、10例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、20例具慢性病史、15例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月19日至8月19日，死亡日期介於5月19日至8月19日。

指揮中心說明，今日新增242例境外移入個案中，為127例男性、115例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(18例)，泰國(8例)，美國(4例)，韓國(3例)，德國及菲律賓(各2例)，西班牙、關島、奧地利、新加坡、印度及印尼 (各1例)移入，另199例感染國家調查中。入境日期介於今年7月22日至8月21日。

▲8/22新增確診。（圖／指揮中心提供）



►台灣首賣！日本原汁原味【花月嵐】大蒜拳骨拉麵禮盒組搶購中！

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！