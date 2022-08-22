超市購物店員沒道謝！桃園男玻璃心碎　崩潰喊「我身心受創」怒告

▲男子到超市購物，因為店員沒向他道謝氣炸提告。（示意圖／取自免費圖庫PIXABAY）

記者陳韻如／桃園報導

桃園一名男子到超市購物，卻因為女店員沒有向他道謝，認為自己人格受辱、身心受創，而崩潰求償2萬5千元。對此，法院審理後認為，店員「以笑容待客、向顧客道謝」非服務人員法律上的義務，因此判男子敗訴，男子不僅沒有獲得賠償，還需支付1千元的訴訟費。

根據判決，男子今年4月間到桃園龜山一間超市購物，恰巧碰上女店員在推銷生鮮魚片，他因為價格優惠而拿取商品準備結帳。男子認為，當時女店員向其他所有購買商品的顧客道謝，卻唯獨對他擺臭臉，「連一個謝字都不說」，明顯大小眼，讓他覺得人格受辱、身心受創，憤而向超市申訴。

男子申訴之後，認為公司擺爛不理，因此決定向女店員提告求償，要求女店員賠償他2萬5千元的精神慰撫金。

不過，法院審理後認為，「以笑容待客、向顧客道謝」非服務人員法律上的義務，只是商業禮儀的範疇，即使男子所述屬實，也看不出女店員的舉止有任何不法，況且依照通常人的社會生活經驗，縱使在商場遭受服務人員不友善的對待，也只會稍有不悅，不至於發生人格法益的重大侵害，因此駁回男子之訴。全案可上訴。