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社會 社會焦點 保障人權

貼「有犬勿靠近」難脫罪！　柴犬衝人行道咬路人...飼主3萬換免囚

▲秋田犬,柴犬（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲新竹一羅姓飼主讓飼養的柴犬上人行道咬傷路人，辯稱是路人侵犯柴犬的領域，他沒有過失。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／新竹報導

新竹一羅姓男子將飼養的柴犬用鐵鍊拴在住處門前，但鐵鍊長度可以讓柴犬自由跑到人行道上，導致一黃姓男子路過該處時，右小腿被柴犬咬傷。羅男雖辯稱牆上有貼「內有門犬勿靠近」的牌子警示，是張男侵犯柴犬領域，還拿園藝剪刀攻擊柴犬才被咬傷，但法官認為羅男有防止寵物攻擊他人的責任，依犯過失傷害罪，處拘役30日，可易科罰金3萬元，全案還可上訴。

判決書指出，羅男在住處飼養一隻黃色中型柴犬，並用鐵鍊將柴犬拴在門前緊鄰人行道的花臺下。黃男於前年9月11日駕車到羅男住處附近，將車停放在羅男門前道路上，當他下車走到人行道時，卻被羅男飼養的柴犬咬傷右小腿，黃男當場報警。

全案審理時黃男指控，當時他突然聽到狗叫聲，因害怕想逃跑，卻不小心在人行道上跌倒，這時一隻柴犬衝過來咬住他的右小腿，將他的褲子都咬破了，導致他的右小腿後方深部挫擦傷。

他那時覺得很奇怪，怎麼會有人在人行道養狗，因怕再有人受害，他回車上拿了1隻樹剪將狗趕回狗籠裡，這時羅男的顏姓媳婦從屋裡走出來，說這2條狗是她公公的，他隨即打110報警。

▲柴犬。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲黃男在人行道跌倒後，被柴犬咬傷。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

飼主羅男則辯稱，是黃男侵犯到柴犬的生活領域，並用園藝剪刀打牠，才會被柴犬咬傷，他的狗有用狗鍊鍊著，他不可能把狗鍊到沒有活動範圍的地步，他否認有過失。

羅男的媳婦也證稱，黃男一定是靠近柴犬，還做了什麼挑釁的動作，柴犬才會叫，且當時她走出門，看到黃男用園藝剪刀一直打柴犬，瘋狂的行為長達3、5分鐘，看到她走出來還繼續國罵、打柴犬屁股。

經法院審理，認為飼主應有防止寵物攻擊他人的義務，羅男雖為柴犬栓上狗鍊，長度卻能讓狗自由的跑上人行道接觸行人，且該柴犬之前就曾咬傷路過的送報員，羅男卻仍用過長的狗鍊，也沒因此為柴犬戴上狗嘴套或其他管束、防護措施，確實有過失。且根據照片，柴犬並無任何受傷情形，看起來並無遭黃男拿剪刀一直打的情形，且在黃男遭柴犬咬傷的狀態下，拿剪刀將柴犬趕回花臺下，避免造成其他人的危害，也符合常情。

法官認為，羅男雖在為牆上掛「內有門犬勿靠近」的牌子，但並不明顯，也無法因此就免除讓寵物無故侵害他人生命、身體的責任，羅男將遭柴犬咬傷歸咎於黃男自己不注意，顯然是推卸之詞，犯後又未賠償黃男，也沒有悔意，審酌羅男從事工程，年收入約180到190萬左右，依犯過失傷害罪，處拘役30日，可易科罰金3萬元，全案還可上訴。

▲柴犬。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲法官認為，就算有貼「內有門犬勿靠近」的牌子，狗咬人飼主還是不能免責。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

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