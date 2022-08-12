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台中必比登名店品牌之爭！金之園控盜商標連敗　業者：無比無奈

▲▼ 。（圖／資料照）

▲台中范記金之園草袋飯2020年榮獲米其林必比登指南推薦。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

米其林必比登推介餐廳「台中范記金之園草袋飯」有品牌紛爭，金之園不滿另一家同樣也賣草袋飯的「金雞園小吃店」，去年將招牌改名「金之園民權店簡餐咖啡」，提告違反商標法；檢方調查，金雞園係金之園上代老闆將店面頂讓、且同意沿用原店名，並在金之園業者申請商標前就已「善意」使用其名稱，予以不起訴處分。金之園業者不服提起再議、聲請交付審判，都被駁回，不得再抗告。

另外，金之園業者也向智慧財產法院聲請「定暫時狀態之處分」，法院裁定金雞園不得使用「金之園」的商標文字，不過此部分處分在刑事不起訴之後已無效。金之園范姓業者今上午受訪僅表示，「侵權若是善意，只會讓認真經營守法的店家感到無比無奈」，其他不願多說。

范姓業者委任律師洪家駿解釋何謂「善意」，因金之園商標註冊時間較晚，但其實范一直以來都有在經營金之園，只是後來才申請商標，而在他們註冊商標之前任何人在使用其名稱，在法律上都被稱為「善意」。

洪家駿也說，雖目前智慧財產法院的「定暫時狀態之處分」失效，但其實尚未定案，後續將向智慧財產法院提起違反商標法，屆時就看法官如何判定，是要對方不能用金之園商標、或是於商標後面註記「與金之園本店無關」等相關字眼，交由法官判斷。

判決指出，金之園范姓業者主張他1988年起經營「范記金之園」餐廳品牌，2020年榮獲米其林必比登指南推薦，並將范記金之園商標名稱、圖樣向智慧財產局申請註冊登記，現仍於商標專用期間。

范姓業者表示，金雞園的賴姓、董姓業者，2019年10月以「金之園民權店」名稱於臉書經營社團，並作為2人經營的「金雞園小吃店」使用，導致消費者多有混淆，直到2021年3、4月再將店面上「金g園咖啡簡餐精緻餐盒」招牌，全數改成「金之園民權店咖啡簡餐」，便當盒也都印有金之園字樣。

范說，賴、董在他們榮獲必比登推薦後，將原「金g園」改成「金之園」招牌，也是在他們已經申請註冊商標之後，至於董雖自稱曾在他母親經營的金之園小吃店民權店工作，母親曾口頭同意其使用金之園招牌，但沒留下任何證據，顯已有盜用商標，攀附他建立的商譽與知名度。

賴、董偵查時堅決否認犯行，董辯稱1988年起在范母經營金之園小吃民權店工作，當時店名是金之園草袋飯專賣店，她於1994年開始經營，2020年8月才將負責人變更為賴，范母有口頭同意她用金之園招牌。

檢方認為，董1985年至2009年經營金之園小吃民權店，董雖使用金之園商標權，但應是表示金之園小吃店民權店，非侵害范的商標權，偵結不起訴。

范不服向智財高分署聲請再議被駁回，范不服再聲請交付審判，台中地院審酌，范2018年11月1日取得金之園商標登記前，董早已使用金之園小吃店民權店，且該店是董向范的母親頂讓持續經營，當時使用該商標文字，范的金之園尚未註冊，自無造成消費者混淆誤認，裁定駁回，不得抗告。

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