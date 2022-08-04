　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新北男失蹤12年還沒找到　浴室濺血「繼母測謊」沒有過

新北市樹林1名羅姓男子人間蒸發12年，至今仍是懸案，當時羅男與繼母常因房產起爭執，繼母被懷疑涉有重嫌。（示意圖／本刊繪圖組）

▲新北市樹林1名羅姓男子人間蒸發12年，至今仍是懸案，當時羅男與繼母常因房產起爭執，繼母被懷疑涉有重嫌。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

新北市樹林區一名羅姓男子2010年間失蹤，親友懷疑這不是單純失蹤案而是一起殺人命案，警方曾在其住家浴室內採證微量血跡，懷疑素來與羅男關係緊張的繼母張女涉有重嫌，且其繼母不僅測謊未過之後更離台赴美多年，相當可疑。但因至今未發現羅男屍骨也遍尋不到任何凶器，一個人如何憑空消失12年渺無音訊，親友料想羅男恐已遭遇不測，每當回想起這起奇案仍唏噓不已。

本刊調查，羅男失蹤當時才34歲，身高175公分體重近90公斤，身材壯碩，他在超商工作專職大夜班，生活相當單純，羅男和父親以及繼母同住樹林區某公寓，他的父親是名老兵，1997年到大陸娶了曾有紅衛兵身分的張女當續弦妻。

不過，羅男父親年紀越長身體狀況越不好，2010年住進安養院，房產也過到兒子名下，疑似此舉讓羅男身陷險境，以致他和繼母爭執頻繁，友人C先生表示「羅男曾說繼母想分父親的房子、存款」。

2010年3月24日，羅男上午7點下班後，跟C先生見面閒聊後接著返家，中途還跟姊姊通電話「我要把電視搬走，不讓繼母看」，姊姊提醒他過兩天中午2人要見面云云，沒想到這竟成了姊弟倆最後一次對話。

親友懷疑羅男「被消失」，警方在其家中浴室找到4處血跡反應，但換算血液量無法證明羅男已遭殺害。（圖／民眾提供）

▲親友懷疑羅男「被消失」，警方在其家中浴室找到4處血跡反應，但換算血液量無法證明羅男已遭殺害。

3月26日羅男姊姊依約而至，卻發現弟弟沒赴約，手機也沒接，姊姊直覺情況有異，開始透過各種管道尋人。3月28日傳來消息，羅男的車子停在距離住家約5分鐘的樹林軍人公墓，因為違規遭拖吊，警方從車上發現羅男住家搬來的電視，原來羅男住家巷弄狹窄，他平日將車停在公墓附近，再騎乘機車接駁往返，羅男的汽車遭拖吊、機車則停在住家一樓，但車主羅男仍舊音訊全無。

也因為羅男和繼母頻繁口角爭執，親友懷疑來自大陸的繼母嫌疑重大，而繼母態度古怪，昔日和羅姊關係不對盤，這時她態度180度大轉變，相當熱心友善，甚至素來不愛打掃的她將家重新整理還換了擺設，當時羅男姊姊曾質問「是不是妳殺了弟弟？」繼母笑笑地撇清「怎麼可能？」還大吐苦水反控羅男對她態度很差，不僅想將她趕出門，更為了不讓她看電視，故意搬走電視機等。

警方派遣鑑識人員到羅家採證，發現浴室有4處血跡反應，另外也將繼母帶回進行測謊且未通過，案情似乎呼之欲出，但仍差了一步。

羅男最後一次跟姊姊通話，說要將家中電視搬走不讓繼母看，事後警方找到他的車違停在軍人公墓，而電視機赫然放在車內後座。（圖／方萬民攝）

▲羅男最後一次跟姊姊通話，說要將家中電視搬走不讓繼母看，事後警方找到他的車違停在軍人公墓，而電視機赫然放在車內後座。

當年熟悉該案調查情形的員警直指，「找到的血跡換算下來不足以證明羅男死亡，如羅男不幸遇害，但未尋獲屍體骨骸加上沒有發現犯案刀械等工具，案情因此陷入泥沼。」

羅男人間蒸發，案情遲遲未有進展，隔了3年，2014年繼母張女遠赴美國，直到羅男失蹤7年，法定宣告死亡，2020年姐姐繼承羅男房產後提出確認告訴，驚見繼母竟返台出庭，甚至回家搬走一些物品，她的舉動讓羅家親友百思不解，也更希望警方能重啟調查，找出真相。

延伸閱讀
鬼月奇案2／失蹤男繼母曾是紅衛兵　鄰居聞夜半剁刀聲疑「外省婆子害死他」
寵物情緣／林哲熹懷中痛別七歲愛犬　感慨：還有好多愛想給牠
影爆點／布萊德彼特挑戰地獄倒霉鬼殺手　《子彈列車》開一場絢麗櫻花煙火

►暑假必備「法式玩具廚房」激殺5.1折！又美又好玩，大人小孩都滿意

ET快訊
突圍成功！交通部借道日菲航路　今無航班因軍演取消
大陸若出一招「台灣就差不多了」　前陸軍副司令：美國也幫不了
快訊／中共軍演、台股跌近百點！　台積電失守500
快訊／直擊！　新竹幻象戰機一早「掛彈升空」
獨家直擊！解放軍大集結畫面曝光　台商：氣氛從未如此緊張
NBA騎士冠軍成員持毒被捕　最重恐被關2年
超仙「桌球女神」比基尼爆紅！神隱2個月首發聲　親揭驚人下一步
快訊／共軍出招！首次派無人機侵擾金門　陸軍射信號彈驅離

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

聯結車失控衝分隔島！路樹、路燈全鏟斷　柴油灑滿地駕駛濺血

新北男失蹤12年　鄰居驚爆「半夜聽到剁刀聲」：繼母害死他

新北男失蹤12年還沒找到　浴室濺血「繼母測謊」沒有過

基隆深溪路飲料店失火「5人受困」　警消架梯射水救援

北市松哖酒店凌晨冒火竄濃煙！上百住客驚恐逃生　近百警消搶救

快訊／桃園70歲婦持水果刀「捅死90歲夫」！法院裁定羈押未禁見

快訊／彰化鐵皮工廠疑被雷劈起火　消防出動21車41人搶救

快訊／新北逆子要不到錢勒死老母　自殘獲救遭羈押禁見

快訊／中和民宅頂樓大火！火勢全面燃燒　105人忙灌救

高雄女遭撞腦漿流出亡　熱心男「拼命求救」心死：她不再動了

80歲嬤北宜攔車沒人停…　司機開1km回頭：我載妳

小S二女兒公開身高體重超自律！　英文自介流利網讚：沒有口音

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

裴洛西來了！下機畫面曝光　身穿粉色西裝前往君悅飯店

裴洛西訪台大陸民眾反彈　「台灣是國土、別瞎折騰」

秀英被《Lucifer》逼瘋：SHINee安靜！　自爆「想當C位」…潤娥出題快發飆XD

《友情旅行》大讚朴炯植帥...V：那我呢？　崔宇植目標「搶走朴敘俊5個廣告」

英籍男「挺裴洛西訪台」　總統府外喊：台灣是國家！

實測講電話「給東西就拿」　遞滅火器、石板！友人全收

解放軍預告軍演3天！「6大區域」幾乎包圍台灣

聯結車失控衝分隔島！路樹、路燈全鏟斷　柴油灑滿地駕駛濺血

新北男失蹤12年　鄰居驚爆「半夜聽到剁刀聲」：繼母害死他

新北男失蹤12年還沒找到　浴室濺血「繼母測謊」沒有過

基隆深溪路飲料店失火「5人受困」　警消架梯射水救援

北市松哖酒店凌晨冒火竄濃煙！上百住客驚恐逃生　近百警消搶救

快訊／桃園70歲婦持水果刀「捅死90歲夫」！法院裁定羈押未禁見

快訊／彰化鐵皮工廠疑被雷劈起火　消防出動21車41人搶救

快訊／新北逆子要不到錢勒死老母　自殘獲救遭羈押禁見

快訊／中和民宅頂樓大火！火勢全面燃燒　105人忙灌救

高雄女遭撞腦漿流出亡　熱心男「拼命求救」心死：她不再動了

解放軍航母遼寧艦中將政委轉任東部戰區坐鎮　軍二代艦艇歷練完整

美參院表決壓倒性通過　支持芬蘭和瑞典加入北約

「土耳其人也關注」裴洛西訪台！　吳鳳：這叫做真正的台灣價值

賣場見整袋「便便」驚呆他　老饕嗨翻：沒零用錢都靠它解饞

實彈演習鎖台　交部借道日菲航路突圍成功「今無航班因軍演取消」

七夕快樂！只要輸入三關鍵字　讓熊大兔兔陪看煙火　

U12／「小朋友開心打球就好」　日本寫最慘成績監督扛責

升溫！張育成近4場先發都敲安　打擊率攀升創本季新高

保時捷進軍電動自行車界　開發驅動系統、前總裁擔任負責人！

中共軍演、台股開低跌逾90點！　台積電下挫5元、失守500

哈林現身粉絲婚禮獻唱《缺口》　新娘改口偶像是「他」全場爆笑

社會熱門新聞

高雄女遭撞腦漿流出亡　熱心男「拼命求救」心死：她不再動了

快訊／中和民宅頂樓大火！火勢全面燃燒　105人忙灌救

彰化鐵皮工廠　疑被雷劈起火

獨／廖老大秀關鍵截圖「狂說5次不合規定」

即／高雄工地1工人6樓墜落　送醫不治

即／桃園70歲婦刺死90歲夫！檢聲押獲准

妻竟與好兄弟上床　人夫崩潰求償200萬

大安分局旁酒店起火　住客濃煙中驚恐逃生

消防員雙手上銬陳屍旅館　疑因情趣項圈玩過頭

新北逆子勒死老母　自殘獲救遭羈押禁見

人妻愛上軍中女同袍　夫見辣照崩潰

彰化有3557處避難點　可容納131萬人

即／桃園驚傳殺夫！90歲翁陳屍浴室　70歲妻伴屍

新北男失蹤12年還沒找到　浴室濺血「繼母測謊」沒有過

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

桃園上空爆不明亮光！持續1hr↑狂閃畫面曝

快訊／解放軍軍演倒數　國防部官網遭駭癱瘓

蕾菈又遭傳「做過酒店」影片外流　否認回嗆：素質低

預言神書提到裴洛西訪台？網見8句傻了

高雄女遭撞腦漿流出亡　熱心男「拼命求救」心死：她不再動了

房客不繳租金！房東「能斷水電嗎？」　過來人教1招

擦撞轎車！低胸妹「道歉誠意破表」車主秒笑　網狂重播

口譯妹4度打斷裴洛西！專業口譯員說話了

共軍軍演　專家：想讓飛彈越過台上空

快訊／共軍出招！首次派無人機侵擾金門　陸軍射信號彈驅離

情侶年收450萬買房怨活得累　過來人揭問題點

裴洛西翻譯「AIT口譯妹」爆紅　金牌口譯員說話了

宛宛兒「遭車追撞」　一見對方車主傻眼：會不會太誇張

裴洛西專機降落...驚見「神秘綠色光點」游移20秒

露營在退燒？1條件成立立刻砍半

更多

最夯影音

更多
80歲嬤北宜攔車沒人停…　司機開1km回頭：我載妳

80歲嬤北宜攔車沒人停…　司機開1km回頭：我載妳
小S二女兒公開身高體重超自律！　英文自介流利網讚：沒有口音

小S二女兒公開身高體重超自律！　英文自介流利網讚：沒有口音

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

裴洛西來了！下機畫面曝光　身穿粉色西裝前往君悅飯店

裴洛西來了！下機畫面曝光　身穿粉色西裝前往君悅飯店

裴洛西訪台大陸民眾反彈　「台灣是國土、別瞎折騰」

裴洛西訪台大陸民眾反彈　「台灣是國土、別瞎折騰」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面