新北男失蹤12年還沒找到　浴室濺血「繼母測謊」沒有過

▲新北市樹林1名羅姓男子人間蒸發12年，至今仍是懸案，當時羅男與繼母常因房產起爭執，繼母被懷疑涉有重嫌。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

新北市樹林區一名羅姓男子2010年間失蹤，親友懷疑這不是單純失蹤案而是一起殺人命案，警方曾在其住家浴室內採證微量血跡，懷疑素來與羅男關係緊張的繼母張女涉有重嫌，且其繼母不僅測謊未過之後更離台赴美多年，相當可疑。但因至今未發現羅男屍骨也遍尋不到任何凶器，一個人如何憑空消失12年渺無音訊，親友料想羅男恐已遭遇不測，每當回想起這起奇案仍唏噓不已。

本刊調查，羅男失蹤當時才34歲，身高175公分體重近90公斤，身材壯碩，他在超商工作專職大夜班，生活相當單純，羅男和父親以及繼母同住樹林區某公寓，他的父親是名老兵，1997年到大陸娶了曾有紅衛兵身分的張女當續弦妻。

不過，羅男父親年紀越長身體狀況越不好，2010年住進安養院，房產也過到兒子名下，疑似此舉讓羅男身陷險境，以致他和繼母爭執頻繁，友人C先生表示「羅男曾說繼母想分父親的房子、存款」。

2010年3月24日，羅男上午7點下班後，跟C先生見面閒聊後接著返家，中途還跟姊姊通電話「我要把電視搬走，不讓繼母看」，姊姊提醒他過兩天中午2人要見面云云，沒想到這竟成了姊弟倆最後一次對話。

▲親友懷疑羅男「被消失」，警方在其家中浴室找到4處血跡反應，但換算血液量無法證明羅男已遭殺害。

3月26日羅男姊姊依約而至，卻發現弟弟沒赴約，手機也沒接，姊姊直覺情況有異，開始透過各種管道尋人。3月28日傳來消息，羅男的車子停在距離住家約5分鐘的樹林軍人公墓，因為違規遭拖吊，警方從車上發現羅男住家搬來的電視，原來羅男住家巷弄狹窄，他平日將車停在公墓附近，再騎乘機車接駁往返，羅男的汽車遭拖吊、機車則停在住家一樓，但車主羅男仍舊音訊全無。

也因為羅男和繼母頻繁口角爭執，親友懷疑來自大陸的繼母嫌疑重大，而繼母態度古怪，昔日和羅姊關係不對盤，這時她態度180度大轉變，相當熱心友善，甚至素來不愛打掃的她將家重新整理還換了擺設，當時羅男姊姊曾質問「是不是妳殺了弟弟？」繼母笑笑地撇清「怎麼可能？」還大吐苦水反控羅男對她態度很差，不僅想將她趕出門，更為了不讓她看電視，故意搬走電視機等。

警方派遣鑑識人員到羅家採證，發現浴室有4處血跡反應，另外也將繼母帶回進行測謊且未通過，案情似乎呼之欲出，但仍差了一步。

▲羅男最後一次跟姊姊通話，說要將家中電視搬走不讓繼母看，事後警方找到他的車違停在軍人公墓，而電視機赫然放在車內後座。

當年熟悉該案調查情形的員警直指，「找到的血跡換算下來不足以證明羅男死亡，如羅男不幸遇害，但未尋獲屍體骨骸加上沒有發現犯案刀械等工具，案情因此陷入泥沼。」

羅男人間蒸發，案情遲遲未有進展，隔了3年，2014年繼母張女遠赴美國，直到羅男失蹤7年，法定宣告死亡，2020年姐姐繼承羅男房產後提出確認告訴，驚見繼母竟返台出庭，甚至回家搬走一些物品，她的舉動讓羅家親友百思不解，也更希望警方能重啟調查，找出真相。

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