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又悲劇！台16線集集路段公石虎遭路殺　獸醫取精保存

▲台16線集集路段於7月29日晚間又有石虎遭路殺。（圖／翻攝「交通部公路總局第二區養護工程處南投工務段」臉書粉專，下同）

▲台16線集集路段於7月29日晚間又有石虎遭路殺。（圖／翻攝「交通部公路總局第二區養護工程處南投工務段」臉書粉專，下同）

記者高堂堯／南投報導

台16線集集路段於7月29日又發生石虎路殺事件，為今年全台第12起、南投縣第8起，距離該路段上次發生路殺時隔不到9個月；交通部公路總局局長陳文瑞第一時間表示「令人難過」，並指示公路總局第二區養護工程處同仁持續努力，防止路殺。

公路總局二工處指出，當天晚間近9時，接獲農委會集集特生中心通報，有熱心民眾於台16線集集路段約10k處發現一隻石虎屍體，隨即送至特生中心，抵達時屍首還有溫度；獸醫檢視後發現為一隻1歲大的公石虎，雖已成功取得其精子保存，但省道再傳保育類石虎路殺事件，著實令人難過。

▲台16線集集路段於7月29日晚間又有石虎遭路殺。（圖／翻攝「交通部公路總局第二區養護工程處南投工務段」臉書粉專）

二工處表示，台16線路線大多沿著濁水溪，公路二側的河岸與淺山地區都是石虎活動範圍，最近一次發生路殺的時間點是在110年11年9日（台16線7K+200），這次事發地點距離108年9月29日當天發生路殺的台16線10K+500處，相距也僅約500米；因此呼籲用路人行駛台16線應依速限行駛，夜間行車應特別注意車前狀況、小心駕駛，保護自己也避免動物遭路殺。

▲台16線集集路段於7月29日晚間又有石虎遭路殺。（圖／翻攝「交通部公路總局第二區養護工程處南投工務段」臉書粉專）

二工處說明，公總針對路殺事件訂有《道路路殺風險分級和處理準則》，除依「省道保育類動物路殺通報機制」進行路殺通報，後續將邀學者專家現勘討論處理對策；台16線前於石虎路殺路段設有動物防護網，補強護欄缺口，防止石虎等動物穿越道路，並增設注意石虎警告標誌，提醒用路人依速限小心行駛，也與特生中心合作透過警廣訪談與相關活動，同時利用轄區CMS與社群平台，持續宣導石虎生態與保育觀念。

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