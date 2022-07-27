8歲童飛車失敗「險喪命狂抖」！特技爸拒道歉：這是我們選擇的路

記者閔文昱／綜合報導

俄羅斯近日發生一起驚悚事故，一名40歲的特技演員謝爾蓋（Sergey Kocherga）帶著8歲的兒子帖木兒（Timur）一起進行汽車特技表演時，不幸因飛車失敗導致車輛撞擊後起火，2人差點就被大火吞噬，所幸工作人員及時將他們拉出，才沒釀成嚴重傷亡，不過謝爾蓋獲救後卻拒絕道歉，並稱這是「我們選擇的道路」，令人傻眼。

根據英國《每日郵報》報導，謝爾蓋在兒子3歲時就帶著他一起參與特技表演，並隨著兒子年齡增長加大特技難度。他們近日一起參加一場飛車特技表演，駕駛為謝爾蓋，帖木兒則坐在一旁，不料當特技車衝出坡道後，疑似因速度、高度都不夠，導致車輛下墜並撞上地面的2輛車，特技車也在翻滾一圈後，隨即起火燃燒。

▲俄羅斯一對父子在從事特技表演時不幸失敗，險些喪命。（圖／翻攝自推特，下同）

一旁的工作人員見狀，馬上上前滅火，並將受困的謝爾蓋和帖木兒救出，所幸除了謝爾蓋的手臂和背部有些微燒燙傷外，2人皆無大礙，不過驚險場面也讓一旁觀眾嚇傻。其中一名目擊者瑪麗亞（Maria Polyakova）表示，帖木兒被救出時，全身都還在發抖，不過他的爸爸卻馬上還想進行下一場特技表演。

對此，俄羅斯相關部門已就事件展開「程序調查」，另外，檢察單位也展開第二次調查，未來不排除提起刑事訴訟。針對外界質疑，謝爾蓋不但毫無歉意，更表示父子2人都平安無事，「人們觀賞我們的表演非常愉快，我們的職業是特技演員，我們總是在冒險，這是我們選擇的道路。」

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