「聽攏嘸啦」！電話教4小時...婦人仍不會轉帳　詐騙集團崩潰掛斷

▲詐騙集團被「不會操作手機」的婦人操到崩潰。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

文／翁申霖／今周刊

詐騙集團猖獗，近來不少民眾被誆騙的消息頻頻浮上檯面，由於詐騙犯的伎倆層出不窮，連藝人連靜雯、林百里妻何莎也躲不過被捲走千萬的命運；然而，有一名婦人竟能幸運逃過一劫，原因正是出在「不會操作手機」，該婦人接到詐騙電話後，對方整整教她教了4個小時，最終一毛錢也沒騙到……

詐騙集團最常用的手法為假投資、假交友、假解除分期付款，或是網拍詐騙等；近日，中國有一名老婦人接到詐騙人員的電話，電話中對方自稱是某平台工作人員，他向該婦人表示，因實習生操作失誤的關係，不慎將婦人的帳戶註冊成電商，若沒有即時解除資格，到時候每個月平台都會從帳戶自動扣繳500元人民幣（約2200元新台幣）。

接著，這名「假工作人員」便要該婦人依照指示操作手機轉帳，「一個號碼換一個號碼，讓我下載，我說我也不會下載」，由於多次轉帳失敗，詐騙集團就這樣教了她整整4個小時，還是沒有成功，直到手機講到沒有電，通話才中斷……

這時婦人的女兒回到家裡，才發現媽媽差點被騙，事後母女倆也一同到警局報案，警方也一再呼籲「陌生號碼勿輕信」。這起事件曝光後讓不少網友笑翻，直呼「為了騙錢，騙子夠有耐心的」、「婦人心想：年紀大了難得遇到這麼有耐心的年輕人願意陪我聊天」、「傻人有傻福～很幸運」、「教4個小時．這⋯⋯」、「詐騙集團：可惡，怎麼這麼笨呢？」

隨著網路發展成熟，詐騙花招防不勝防，不少詐騙集團也利用網路資源進行誆騙，近來浮上檯面的詐騙事件中，「假投資」及「假交友」最為盛行，這兩項手法是詐騙集團先以簡訊或通訊社交軟體取得與被害人的聯繫關係，再進一步以假資訊或感情攻勢騙取被害人錢財。

此外，現在網購也相當方便，讓許多不肖人士有機可乘，利用「低於市價」的產品行情誘使民眾下訂，再寄出不符訂單內容或空無一物的包裹，讓不少想「撿便宜」的網友受害。

一旦收到任何可疑資訊，除了可與身旁親朋好友討論，也可撥打165反詐騙專線請求協助，交易匯款前務必多方確認，以免錢財無端落入他人口袋！

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