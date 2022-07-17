為何公司無法讓人把事情做好？5大原因讓年度目標永遠「只是目標」

▲為何有些公司無法讓人把事情做好？5大原因讓年度目標永遠「只是目標」。（示意圖／Unsplash）

文／克莉絲汀娜．渥德科（Christina Wodtke）

譯者／劉一賜

摘自／時報出版《OKR最重要的一堂課》

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為何我們無法把事情做好？每個人都有一些想做的事情，也許是去一趟泰國心靈之旅或回學校進修。然而年復一年，為何目標始終還是目標，無法實現呢？

想像一下，如果你是公司的執行長，想要對公司有所貢獻。不論是進入一個新市場、或弄清楚執行技術、或是提升某個弱勢領域（如設計或客戶服務）的能力等。即便是在最成功的公司，已經確認必須執行的目標，也常常未見落實。

為何會如此呢？如果它是很重要的事，為什麼沒有被實現呢？有以下五個原因：

一、沒有針對目標列出優先順序

有句英文諺語：「如果每一件事都很重要，那就表示沒有一件事是重要的。」（If everything is important, nothing is important.）我們常常會有許多難以割捨的目標，看起來同等重要。儘管這些目標感覺上同等重要，但如果我要你把這些目標堆疊排序（Stack Rank）而不是從中任選，你可能就有辦法分辨孰重孰輕。一旦你排好優先順序，然後逐一完成，那麼成功的機率將大得多。

公司也有類似情況，但結果會更糟。一旦公司員工人數眾多，就會很容易認為可以同時向很多目標推進。但現實是，一家公司的營運需要每個人全力以赴。員工們每天都忙進忙出維持公司正常營運，包括處理訂單、維護客戶、關注設備運作。若再加上太多目標互相干擾，除了維持住基本營運外，能夠保證落實的目標少之又少。

藉由設定單一的O，並以三個KR指標來衡量，你可以非常聚焦地完成最重要的目標，而不會因日常的瑣事而分心。

二、沒有針對目標廣泛及持續地溝通

「你要說到唇焦舌敝，人們才會開始聆聽。」—領英（LinkedIn）執行長傑夫．韋納（Jeff Weiner）

一旦你選定了團隊要聚焦的目標，就必須每天不斷地重申。但是，光是談論它還不夠，你必須將醒目的提示置入公司日常運作的方方面面。目標的進展必須在每次進度會議及每週進度報告郵件中明確標示，專案成效也必須以是否達成目標來評估。訂立一個目標卻不去持續追蹤，很容易就會失敗。

在每週一的承諾會議上、每週進度報告郵件裡以及每週五的慶功會中，不斷地重申目標，確認團隊的目標深植在每個人的心中，並和團隊所有的活動緊密結合。

三、沒有為目標訂定計畫

一旦我們知道必須實現某件事情，單憑意志力就夠了，「做就對了」（Just Do It），對嗎？錯！

當人們想要減重，找全球知名體重管理品牌慧優體（Weight Watchers）要比意志力有效；當人們想要健身，找個人教練比意志力有效。那是因為意志力是有限的資源。這點從羅伊．鮑邁斯特（Roy Baumeister）教授在一九九八年所做的研究中得到證實。

此研究進行了一個著名的實驗，讓兩組人來解無解的數學題，並在面前同時擺放一碗蘿蔔與巧克力餅乾。一組人被禁止吃蘿蔔，另一組人則被禁止吃巧克力餅乾。實驗結果，前者堅持解題所持續的時間是後者的兩倍（看來跳過蘿蔔不吃並不會消耗多少意志力）。在熬過漫長的一天之後，沒有辭職不幹、沒有幹掉同事、也沒有針對來回多次的電子郵件直接按下「回覆所有人」，這時再也沒有意志力可以拒絕一塊蛋糕。

你需要一套流程來幫助你有條不紊地做事，即使在你感到倦怠的時候，依然能讓你保持在正確的軌道上。就算你已經感到厭煩，這套流程仍會提醒你該做什麼事。最早的OKR系統只是一個方法用來設定明智的延伸性目標。但即便此刻你更想吃一塊餅乾，環繞在這套系統周圍的流程—承諾、慶功、檢視—將確保你持續朝著目標邁進。

▲因為我們活在今天，留到明天的事永遠也做不了，所以必須空出時間來做真正重要的事。（示意圖／pexels）

四、沒有把時間花在重要的事情上

「重要的事通常不急，急的事通常不重要。」—美國第三十四任總統德懷特‧艾森豪（Dwight Eisenhower）

「艾森豪矩陣」（又稱為「重要—緊急決策矩陣」）是非常受歡迎的時間管理工具，多數人都把注意力放在右下方塊，也就是不要做「既不重要也不緊急的事」。但有多少人真正嚴肅看待左上方塊，把「重要且緊急的事」安排妥當？人們因為時間壓力，無論重不重要，總是選擇先做緊急的事。除非我們把壓力轉移到重要的事情上，否則重要的事永遠被留到明天。因為我們活在今天，留到明天的事永遠也做不了，所以必須空出時間來做真正重要的事。

沒有什麼比明確的期限更加讓人振奮的了，藉由每週一承諾本週將達標的進度，確保你將對O的推進負責。

五、沒有再三嘗試就輕易放棄

「幸福的家庭都相似，不幸的家庭各有各的不幸。」—俄國文豪托爾斯泰（Leo Tolstoy）

當我協助客戶導入OKR時，都會提醒他們：第一次通常會失敗。他們真的都失敗了，而且每個失敗的方式都各自不同。

也許公司有許多保留實力的人（Sandbaggers），在第一次實施OKR時，所有的KR都達成了，因為他們不敢設定困難的目標，這是一家害怕失敗，也不了解延伸性目標到底是什麼的公司。因此在下一個階段，就必須督促自己調高目標。

另一家公司可能剛好相反，由於大家一直過度承諾卻又經常做不到，以至於沒有人達成他們設定的KR。這是一家自欺欺人的公司，他們必須了解自己的真正實力為何。

最常見的失敗是沒有堅持跟進OKR。我看過許多公司在季初訂了OKR，但接下來的日子就全忘了這回事，直到本季度最後一週來臨，才驚覺沒有任何的進度。

然而，成功的公司都有相同的特徵：失敗之後，他們會再接再厲，他們願意記取教訓，並調整步伐。成功的唯一希望是持續嘗試，這不代表盲目地重複做相同之事。相反地，你必須密切追蹤什麼是可行的，什麼是不可行的；複製可行的方法，避開不可行的路徑。成功之道在於不斷地學習。

成功之路

要達成你的目標不是一件複雜的事，只是要投入很多的努力。這就如同「少吃多動」般的困難，必須有紀律且加以練習。

• 選出一個最重要的目標，而不是貪婪地、不切實際地想要同時做所有的事情。

• 闡明概念化的目標：它看起來像什麼？什麼時候完成？你究竟想要什麼？

• 不斷陳述清晰且具概念性的目標，直到每個人都理解並追求它為止。

• 分配時間來完成目標，而不是無止盡地期待永遠不會到來的明天。

• 訂定一個計畫，即使在你感到疲倦和沮喪時，依舊能夠讓你向前邁進。

• 為失敗做好準備，隨時充電，再試一次。

無論你是極小型的新創公司，還是存在於大型組織中的團隊，本書的第二部分專門介紹運用OKR的核心概念；第三部分則著重於核心流程的導入、例外和變化。

我們因為渴望而展開逐夢之旅，但唯有依靠聚焦、計畫及學習，我們才能到達夢想的彼岸。

★本文摘自《OKR最重要的一堂課：一則商場寓言，教你避開錯誤、成功打造高績效團隊》，克莉絲汀娜．渥德科（Christina Wodtke），渥德科顧問公司負責人，訓練新創公司將洞見付諸執行，在加州藝術學院和史丹佛繼續教育為新世代創業家授課。「起床時鬥志高昂，代表自己設定了很棒的目標（O）；有點擔心團隊做不到，代表關鍵成果（KR）的難度恰到好處。反敗為勝的商場寓言 × OKR常見失誤 × 成功的提點，如果你採用過OKR，績效卻沒有突破性進展，就需要用這本書重新認識OKR。