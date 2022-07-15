柯文哲預言BA.5出問題就在「40天內」　莊人祥分析：目前沒跡象

▲指揮中心記者會，發言人莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

新冠肺炎疫情持續，國際陸續傳出因為Omicron變異株BA.4、BA.5造成疫情升溫，國內陸續確認本土病例，今天也確認首例社區感染。台北市長柯文哲14日提到，估計未來台灣要出問題的話就在40天，還有1個多月的時間可以觀察與準備。指揮中心發言人莊人祥說明，BA.5上揚需要一定時間醞釀，目前尚無跡象。

柯文哲14赴台北市議會施政報告時提到，BA.4、BA.5在歐洲疫情復發，日韓確診數又上升，估計台灣若要出問題，就會在40天後，儘管目前疫情趨穩，但要利用1個多月時間將防疫系統整頓一遍；而確診數上升同時也得觀察死亡數，若確診數上升、死亡數沒上升，就代表疫情流感化，但如果兩者皆上升就不得輕敵，目前還有1個多月可觀察準備。

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指揮中心15日疫情記者會，有媒體問及指揮中心如何評估，是否40天內會出問題？莊人祥表示，目前疫情緩降，且我國接種追加劑和其他國家相比較晚，感染BA.2也是近期4~7月份感染，具有一定的保護力。

至於未來何時有第二波BA.4、BA.5上揚，莊人祥說，通常需要一定時間醞釀，國際間通常是指本土病例有超過30%，也就是說BA.4、BA.5佔比要達到30％，但目前沒有看到這樣的跡象，未來會再注意。