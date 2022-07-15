他細數吳思瑤「總是幹傻事」事蹟　怒轟民進黨潑髒水謾罵

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安的議題小組召集人黃子哲批吳思瑤「總是幹傻事」。（資料照／記者宋良義 攝）

記者詹宜庭／台北報導

年底台北市長選舉三腳督就定位，陳時中競選總幹事吳思瑤13日接受網路節目訪問時，批評國民黨台北市長參選人蔣萬安「沒政策、軟趴趴」。對此，蔣萬安策略小組召集人黃子哲在臉書上貼文回擊，狠批「陳時中是看中吳思瑤過去的一股傻勁，他這麼愛脫罩唱歌乾一杯，找吳思瑤倒是非常契合，來個總是幹傻事或總是來壞事的總幹事也是給予祝福。」

吳思瑤13日在Yahoo TV《齊有此理》受訪時直呼蔣萬安「沒有政策、軟趴趴」，當了6年立委，民眾對他的印象卻停留在前瞻政策作秀、住在美國多年，吃美牛、反美豬，在質詢台上禁不起蘇貞昌被質詢的挑戰，政策表現無法讓人期待。

蔣萬安策略小組召集人黃子哲則回應，「民進黨正式徵召陳時中部長參選台北市長，『落跑中』隨即找來同黨立委吳思瑤擔任競選總幹事，吳思瑤一向自詡是文化立委，但她的起手式竟然就是人身攻擊，批評蔣萬安『沒政策、軟趴趴』。究竟是民進黨的文化標準寬鬆到令人髮指？還是潑髒水謾罵也是民進黨的文化底蘊？」

黃子哲表示，陳時中或許是看中吳思瑤過去的一股傻勁，舉例吳曾在東京奧運時，將我國舉重好手郭婞淳的名字寫錯，「可以說是既失禮又丟臉」。他指出更離譜的是，去年6月疫情尚在持續延燒時，吳思瑤竟在臉書發「乾杯文」，當天全國死亡案例累計224例，她的選區北投還發生一家4口有3位在家中過世的悲劇，痛罵吳「簡直是白目到極點」。

黃子哲最後也脫口祝福陳時中，認為他很愛脫罩唱歌乾一杯，找吳思瑤倒是非常契合，也說明「其實落跑中要找誰輔選都尊重，就算來個總是幹傻事或總是來壞事的總幹事，也是給予祝福。」