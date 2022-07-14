　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

國3通霄交流道臭爆！竟是上百噸雞糞堆成小山　縣府出重手開罰

▲▼警方昨接獲舉報到場調查，但兩名現場整地工人也不清楚糞土來源。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲警方昨接獲舉報到場調查，但兩名現場整地工人也不清楚糞土來源。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮國道3號交流道附近一處農地，昨天下午發現被倒了像小山一般高的雞糞，路過民眾聞到惡臭報警通報環保局前往稽查，經調查雞糞來源不明可罰6-30萬，另地主並沒有申請農田改良，通霄鎮公所會依違反區域計畫法開罰。

據了解，被倒雞糞的土地是休耕多年已荒廢的農地，多人繼承持分，使用糾紛不斷，上月初賴姓地主未申請傾倒大量來源不明土方，稱要改良農地，結果挨罰。昨天下午賴男再度找人傾倒5車、每車約20噸來源不明雞糞糞土，並出動怪手整地，引發其他土地持有人不滿，同時惡臭也讓附近居民難忍，要求立即覆土改善。

環保局表示，合法畜牧場的糞土屬事業廢棄物，糞土再利用也須依照農政法規辦理，運輸車輛無隨車證明，可依來源不明開單處6到30萬元罰款。昨天鎮公所也派員到場稽查，發現地主並未申請農田改良，會依違反區域計畫法開罰。

日前通霄交流道附近丘陵地被濫倒1車約30噸事業廢棄物，尚未偵破，未料，昨午又發生違法傾倒雞糞事件，引發警方高度重視，提醒民眾共同守護地方，發現疑似載運廢棄物車輛立即報警協處。

▲▼警方昨接獲舉報到場調查，但兩名現場整地工人也不清楚糞土來源。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲國3通霄交流道惡臭彌天，民眾前往查看竟發現一座小雞糞山。（圖／記者蔡文淵翻攝）

►幫牙齒開美肌！用這款牙膏就對了

ET快訊
Lulu靈堂陪朱俐靜7小時　見「家屬親製小物」鼻酸：想到她都
快訊／高雄男摔落10米深百年古井　無呼吸心跳
快訊／大藥廠爆內線交易　知名律師獲利400萬遭約談
競速害死華航副機師！科技董座BMW時速「快到測不出」下場曝
姓名「這4字」只要中一字！　王品整隻龍蝦免費吃
《超偶》冠軍學妹來了　艾怡良哽咽曝朱俐靜1暖舉：她是我榜樣
找潤娥拍廣告代言　通訊軟體Jello上線三年宣布停止服務
台中爌肉飯店爆打架！200啤酒錢沒人出　4好友翻臉酒杯砸頭
許藍方被法院打臉！「摩鐵約會」人夫全說了　判決書內容曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

雪霸遊客丟吐司餵櫻花鉤吻鮭　被正義哥兩度阻止才罷手

快訊／高雄男離奇摔落10米深百年古井　無呼吸心跳緊急送醫

他狂比中指40次還插入嘴吧！對著監視器也不行　涉妨害名譽判賠

晟德大藥廠爆內線交易　前高院法官陳永昌獲利400萬遭約談

競速害死華航副機師！科技董座BMW狂飆時速「快到測不出」　下場曝

吵架遭脫褲伸指硬上！　友收求救訊息救人...恐怖情人辯：我有停

國道超速81公里挨罰1萬2　她辯長期吃藥+恍神求撤銷

台中爌肉飯店也傳打架！　2百啤酒錢沒人出...4好友翻臉酒杯砸頭

和解破局！開車撞死人願賠260萬　「生命無價」家屬擲筊求償2千萬

快訊／又出事！高雄貨車倒車「撞斷3根電桿」　這次苦主不是台電

尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場

彭佳慧聞好友黃嘉千婚變　哼《關你屁事啊》嗆辣回應！

錢薇娟嗆江宏傑「先贏郭泓志再贏我」　郭喊話聯合「別讓錢姐太囂張」

黑絲襪重機辣妹撞前車　翻一圈倒頭栽重摔路面

囂張姐國道騎機車狂飆　蛇行、鑽縫甩4警車逃逸

見眼熟嫌犯：阿德～想你餒　花蓮警「搏感情式」路邊逮人

鬥牛？騎機車逆向飆國道　見警揮旗攔阻「直接撞開」

阿公摸車喊手痛討3千　他調監視器才知被碰瓷

2娃超跑開到半路沒電！　爺開油壓車「拖回」救援

雪霸遊客丟吐司餵櫻花鉤吻鮭　被正義哥兩度阻止才罷手

快訊／高雄男離奇摔落10米深百年古井　無呼吸心跳緊急送醫

他狂比中指40次還插入嘴吧！對著監視器也不行　涉妨害名譽判賠

晟德大藥廠爆內線交易　前高院法官陳永昌獲利400萬遭約談

競速害死華航副機師！科技董座BMW狂飆時速「快到測不出」　下場曝

吵架遭脫褲伸指硬上！　友收求救訊息救人...恐怖情人辯：我有停

國道超速81公里挨罰1萬2　她辯長期吃藥+恍神求撤銷

台中爌肉飯店也傳打架！　2百啤酒錢沒人出...4好友翻臉酒杯砸頭

和解破局！開車撞死人願賠260萬　「生命無價」家屬擲筊求償2千萬

快訊／又出事！高雄貨車倒車「撞斷3根電桿」　這次苦主不是台電

台北神童來了！歐洲BA.5肆虐　柯文哲：台灣要出問題「就在40天內」

車站美食街發生血腥械鬥　24歲男當街被割喉「血噴滿地」身亡

竹市+615　「數位新冠病毒健康證明」新增美、加、日、澳SHC

Lulu靈堂陪朱俐靜7小時「曝家屬親製小物」鼻酸：想到她都是笑笑的

兄弟再度過招！　長榮國際8／5召開第二次股東會

雪霸遊客丟吐司餵櫻花鉤吻鮭　被正義哥兩度阻止才罷手

減肥成功保費最高減8折！　國泰人壽首創減肥險

「野菜靈獸」鹿野高台出沒　專屬AR熱氣球帶回家...還有刮刮樂

國安基金該不該護盤？　陳冲：4個問題看出端倪

快訊／高雄男離奇摔落10米深百年古井　無呼吸心跳緊急送醫

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

社會熱門新聞

即／國道「囂張姐」衝台中機場　停留7小時原因曝

騎機車衝國道狠甩紅斑馬　囂張姐身分曝光

即／國道「囂張姐」抓到了　現身台中機場被逮

快訊／3人正在等公車…竟被暴衝轎車撞飛！1人失去心跳

黑絲襪重機女追撞「360度重摔」蓋棉被：一堆酸民

黑絲重機辣妹慘摔　車是租的…賠償金額曝

辣妹點頭幫口交　猴急哥凍未條硬上慘了

女老師遭學生性騷擾　被控刁難請假校方說話了

女護理師遭37秒緊盯！瓦斯阿伯「伸頭狂看」回應了

「泰版温貞菱」下海！　客人完事見護照快崩潰

即／台電大潭電廠又傳意外　工人墜10米亡

即／拖板車轉彎撞彎電桿　高雄這區域下午停電

被千萬賓利A到　台中姨一句話霸氣回應

嗆讓顏清標父女「吃慶記」　男求饒也沒用

更多熱門

相關新聞

即／西濱通霄路段聯結車翻覆　全線封閉

即／西濱通霄路段聯結車翻覆　全線封閉

台61線西濱公路119.4k苗栗通霄路段午發生載運廢鐵的聯結車翻覆意外，36歲謝男駕駛載運廢鐵的聯結車行經事故路段，因閃避坑洞而翻車，載運物品占用車道，駕駛手腳擦挫傷，沒有酒駕，事故處理期間又有一輛貨櫃車閃避掉落物緊急剎車，差一點撞上事故車輛，目前北上全線封閉處理中

漁港談判爆衝突　朱九繼子被車猛撞 搶救8天不治

漁港談判爆衝突　朱九繼子被車猛撞 搶救8天不治

即 ／朱九繼子身亡！談判被車猛撞　搶救8天不治

即 ／朱九繼子身亡！談判被車猛撞　搶救8天不治

即／國3北向通霄段4車連環撞　2人受傷回堵3公里

即／國3北向通霄段4車連環撞　2人受傷回堵3公里

土角厝禁不住豪雨坍塌　通霄鎮公所清除

土角厝禁不住豪雨坍塌　通霄鎮公所清除

關鍵字：

通霄雞糞

讀者迴響

熱門新聞

中華電信寄限定簡訊！499吃到飽方案曝

台首大停招、7月底前辦說明會助學生轉學

「蛋黃酥界愛馬仕」遭秒殺轉賣！陳耀訓道歉了

無性生活7年！穿性感睡衣色誘…尪卻躲開

即／國道「囂張姐」衝台中機場　停留7小時原因曝

她偷領2000萬「借弟弟買房」　老公刷簿吐血

陳為民掩面痛哭悼朱俐靜！陶晶瑩淚曝：她走得很安詳

騎機車衝國道狠甩紅斑馬　囂張姐身分曝光

即／國道「囂張姐」抓到了　現身台中機場被逮

沒開冷氣！內行靠「1神物」：涼到靠北又助眠

「綠水鬼」摘掉10分鐘　他吃一餐70萬慘飛

肝功能正常卻罹肝癌...醫見她「愛吃堅果」懂了

快訊／3人正在等公車…竟被暴衝轎車撞飛！1人失去心跳

黑絲襪重機女追撞「360度重摔」蓋棉被：一堆酸民

朱俐靜追思會佈置曝光！ 好友Lulu率先抵會場弔唁

更多

最夯影音

更多
尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤
比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場

比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場

彭佳慧聞好友黃嘉千婚變　哼《關你屁事啊》嗆辣回應！

彭佳慧聞好友黃嘉千婚變　哼《關你屁事啊》嗆辣回應！

錢薇娟嗆江宏傑「先贏郭泓志再贏我」　郭喊話聯合「別讓錢姐太囂張」

錢薇娟嗆江宏傑「先贏郭泓志再贏我」　郭喊話聯合「別讓錢姐太囂張」

黑絲襪重機辣妹撞前車　翻一圈倒頭栽重摔路面

黑絲襪重機辣妹撞前車　翻一圈倒頭栽重摔路面

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面