國3通霄交流道臭爆！竟是上百噸雞糞堆成小山　縣府出重手開罰

▲警方昨接獲舉報到場調查，但兩名現場整地工人也不清楚糞土來源。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮國道3號交流道附近一處農地，昨天下午發現被倒了像小山一般高的雞糞，路過民眾聞到惡臭報警通報環保局前往稽查，經調查雞糞來源不明可罰6-30萬，另地主並沒有申請農田改良，通霄鎮公所會依違反區域計畫法開罰。

據了解，被倒雞糞的土地是休耕多年已荒廢的農地，多人繼承持分，使用糾紛不斷，上月初賴姓地主未申請傾倒大量來源不明土方，稱要改良農地，結果挨罰。昨天下午賴男再度找人傾倒5車、每車約20噸來源不明雞糞糞土，並出動怪手整地，引發其他土地持有人不滿，同時惡臭也讓附近居民難忍，要求立即覆土改善。

環保局表示，合法畜牧場的糞土屬事業廢棄物，糞土再利用也須依照農政法規辦理，運輸車輛無隨車證明，可依來源不明開單處6到30萬元罰款。昨天鎮公所也派員到場稽查，發現地主並未申請農田改良，會依違反區域計畫法開罰。

日前通霄交流道附近丘陵地被濫倒1車約30噸事業廢棄物，尚未偵破，未料，昨午又發生違法傾倒雞糞事件，引發警方高度重視，提醒民眾共同守護地方，發現疑似載運廢棄物車輛立即報警協處。

▲國3通霄交流道惡臭彌天，民眾前往查看竟發現一座小雞糞山。（圖／記者蔡文淵翻攝）