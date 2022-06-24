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社會 社會焦點 保障人權

演員朱九兒子被車猛撞...搶救8天不治　全案改以殺人罪偵辦

記者蔡文淵／苗栗報導

演員朱九的周姓繼子(21歲)16日與人相約談判，卻遭到對方人馬開車衝撞，周頭部重創，昏迷指數3，後經轉送台中榮總救治，搶救8天後，仍於今天(24)日凌晨傷重不治，宣告死亡。

▲▼演員朱九的繼子周男16日晚間與人談判爆衝突，遭車輛衝撞重創，搶救8天後宣告不治。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲演員朱九的繼子周男16日晚間與人談判爆衝突，遭車輛衝撞重創，搶救8天後宣告不治。（圖／記者蔡文淵翻攝）

曾演出電影《大尾鱸鰻》角頭老大的演員朱九的周姓繼子（龍兒）16日晚間與人相約在苑裡苑港漁港談判，卻慘遭對方的車輛猛撞，車輛衝進人群中時，撞倒3人，其中又以周男的傷勢最為嚴重，當場倒地不起，被緊急送往苑裡李綜合醫院救治，再轉送台中榮總開刀急救。

周姓男子在手術完成後病況並不樂觀，昏迷指數下降為2，朱九在18號也在臉書上發文集氣，希望繼子能夠挺過這一關，經過8天搶救，情況並沒有好轉，據瞭解，昨天晚間8、9點周男病況突然惡化，經醫院緊急搶救無明顯改善，家屬同意放棄急救，今天凌晨4時許宣告不治。

警方調查，16日晚間通霄、苑裡地區2派青少年相約在苑港漁港談判，結果一言不合就爆發肢體衝突，周與友人共3人遭到對方開車衝撞，2派青少年共22人全數遭警方傳喚到案並移送地檢署，開車撞人的張姓少年依殺人未遂罪嫌裁定管收，其餘全數請回。由於周姓被害人已死，全案將改以殺人罪偵辦。

事後網路上也流出一段影片，指稱事發當下疑似還有人開槍，接著場面瞬間失控，後經警方調查證實是BB槍，但周男卻因此遭到衝撞而傷重喪命，其中的關連性及開車撞人的張姓少年罪責，轄區通霄警方還需再釐清。

▲▼演員朱九的繼子周男16日晚間與人談判爆衝突，遭車輛衝撞重創，搶救8天後宣告不治。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲演員朱九的繼子周男16日晚間與人談判爆衝突，一度傳出有人開槍，後經證實是ＢＢ槍。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼演員朱九的繼子周男16日晚間與人談判爆衝突，遭車輛衝撞重創，搶救8天後宣告不治。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲撞擊周男車輛擋風玻璃碎裂，可見撞擊當時力道。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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