金管會官員翹班16次被扣3天薪　提告喊「都是馬桶害的」被打臉

▲金管會楊姓職員被逮到有16次異常出勤狀況，因而被扣3日薪，但楊男不服，主張是因為馬桶堵塞，去別層上才會花比較多的時間。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）



記者林冠吟／台北報導

楊姓男子任職金管會保險局產險監理組稽核，被發現有16筆未辦理請假手續，而離開工作崗位的異常記錄，因而認定楊男曠職，扣除楊男3日俸給。楊男不服，主張是因為馬桶堵塞，他去別層樓上才會耗費比較多的時間，提複審未過再怒提行政訴訟。台北高等行政法院審理後，發現楊男異常出勤時間93%之次數是超過30分鐘以上，不採信楊男辯詞，判楊男敗訴。

楊男向法官表示，他任職於金管會保險局產險監理組稽核。而依照一般上班習慣來看，他進入辦公室後，多會先至茶水間和洗手間處理生理需求，不過他所在的辦公處，也就是17樓的洗手間，在2020年時曾因排水不良，發生廢水溢出馬桶的事件，因此大樓暫時關閉洗手間。

楊男指出，因17樓馬桶有廢水溢出情形，但如若繼續使用，會造成他心理上的壓力，因此才會改使用金管會14至18樓層的洗手間，因而也有他進入其他樓層的門禁刷卡紀錄。

楊男還辯稱，金管會認為他進入其他樓層使用洗手間等，均耗時20分鐘至1小時以上不等時間，實難想像上廁所需要耗費這麼多時間，那麼金管會也應該要說明到底上廁所要花多久時間才是合理的？

他還怒控金管會未考量員工於上班時間處理個人生理需求，是各職場允許員工可行的行為，但金管會卻反過來要求他舉證有確實到其他樓層使用洗手間之事實，根本強人所難。

但金管會也拿出楊男的門禁刷卡紀錄指出，楊男有16筆前往他處停留20分鐘至1小時差勤異常情形。金管會表示，從楊男的異常出勤紀錄中來看，16筆異常紀錄中，除1筆楊男有提出證明，其他15次出勤異常中，僅一次為21分鐘，其餘均為30分鐘以上，還有一次更是長達94分鐘，顯然有逾一般常情，因此認定楊男曠職時數為3天又2小時，依規定扣除楊男3天薪資，並無不當。

台北高等行政法院審理後指出，楊男僅對廁所堵塞部分，提出一張由秘書室張貼，「請勿將廁紙丟入馬桶，以免堵塞，秘書室將每小時巡查，如有堵塞，將調閱監視器，需自行支付維修費用，並通報長官知悉。敬請配合」證明，並沒有辦法證實廁所確實有堵塞情形。

不過觀諸楊男異常出勤時間，與一般人合理使用廁所時間來看，楊男異常出勤時間，有93%之次數是超過30分鐘以上，已遠超過一般人使用廁所的合理時間，且不論楊男是在哪一個樓層使用廁所，均難以認為楊男是合理離開工作崗位解決生理需求，因而認為金管會扣除楊男3日俸給沒有違誤，判楊男敗訴。