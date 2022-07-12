太恐怖！前男友遮監視器翻進家門求復合　她慘遭電擊爬出求救

▲陳姓男子為挽回前女友，竟徒手闖進前女友家中，再持電擊器朝前女友腹部狂電。（圖／示意圖，與本案無關／取自Flickr）



記者林冠吟／台中報導

台中一名陳姓男子為挽回前女友，竟在去年7月中午，先以枕頭套遮住前女友住處外的監視器後，再徒手扳開紗門闖進和前女友商談複合事宜，不料2人過程中發生口角衝突，陳男竟持電擊器猛電前女友，直到前女友奮力爬出屋外呼救，被鄰居撞見緊急報警才獲救。台中地院審理後，依強制罪判處陳男有期徒刑5月，得易科罰金。

判決書指出，陳男和女友分手後即未有往來，不過陳男因為想和女友復合，竟在去年7月中午，帶著2條枕頭套、電擊器和一捲膠帶，預謀前往女友的住處。而陳男抵達後，先是用枕頭套蓋住女友家外的監視器，再徒手扳開女友住處的紗門侵入。

陳男在2樓發現女友的蹤跡後，欲強行和女友討論複合事宜，但女友見陳男侵入，嚇得只想逃跑，過程中2人因而爆發激烈口角，陳男一氣之下竟持電擊器猛電女友腹部，只要女友有反抗、掙脫等舉動時，持續以電擊器電擊，限制女友離開現場，在拉扯過程中還因此造成女友左側跟骨閉鎖性骨折。

女友眼見打不過陳男，也當機立斷持續反抗，同時爬出屋外呼救。女友住處的鄰居聽聞呼救聲，也立即報警處理，陳男見狀則是緊急逃離現場。

陳男到案後向檢警供稱，確實有以電擊器襲擊女友，不過他並無強制犯行，他是為了和女友談和、談感情，使用電擊器的目的也只是為了要讓女友不要亂跑。

台中地院審理後則指出，陳男以電擊器電擊女友腹部，確實可以被迫使女友留在屋內和他交談，但陳男明知女友無意和他交談或留在現場，卻仍以電擊器電擊的方式，來阻止女友離開，其強制犯意甚明。

法官表示，審酌陳男不思循以妥善、理性方式處理感情問題，竟先是遮蓋女友住處附近的監視器後，再侵入女友住處，嚴重破壞女友居住生活安寧，更無視女友無意與之互動，欲離開現場之意願，以電擊、拉扯等方式強迫女友留在現場，造成女友心理陰影，還因此受有左側跟骨骨折等傷害。儘管陳男否認犯行，但事後也以12萬元與女友調解完畢，衡量其經濟與智識能力後，判處陳男強制罪有期徒刑5月，得易科罰金。