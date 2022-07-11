「霹靂布袋戲」素還真、葉小釵現身擊鼓！新北鼓藝節巡演起跑

▲2022新北市鼓藝節起跑，超人氣的《霹靂布袋戲》戲偶本尊和操偶師，還有真人Cosplay素還真、葉小釵等角色，將親自擊鼓開場。（圖／新北市文化局提供）

記者林育綾／綜合報導

霹靂布袋戲迷必衝！2022新北市鼓藝節將於7月15日～24日，連續兩個週末共5場次、16組表演團隊輪番上陣，其中首場15日晚間將在新莊中港大排願景公園率先開演，邀請超人氣的《霹靂布袋戲》戲偶本尊和操偶師，還有真人Cosplay素還真、葉小釵等角色，親自擊鼓開場。

2022新北市鼓藝節以「鼓力」為主題，取自「鼓勵」的諧音，疫情下希望透過鼓聲展現力量，將活力與正能量傳遞給大眾，同時支持為疫情所苦的藝文團隊，巡演採用行動舞台車深入社區，重現台灣慶典活動的經典元素，讓民眾感受鼓聲震撼的魅力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲2022新北市鼓藝節將於7月15日～24日起跑。（圖／新北市文化局提供）



首場新莊場巡演邀請到超高人氣的《霹靂布袋戲》戲偶本尊和操偶師，包括素還真、亂世狂刀、葉小釵、一頁書、燈蝶、解鋒鏑⋯等知名霹靂角色，還有真人Cos的素還真、黑衣劍少、葉小釵、俠菩提親自擊鼓開場，讓劇迷近距離接觸霹靂最有特色的燈光效果；另也邀請新北知名的「新莊龍安舞蹈團」以及獲得外交部推薦為台灣指定非洲鼓代表團「嬉班子樂團」，一起為鼓藝節熱烈揭幕。

▲首場新莊場巡演，超高人氣的《霹靂布袋戲》戲偶本尊和操偶師也將到場演出。（圖／新北市文化局提供）

「2022新北市鼓藝節」巡演活動陸續在7月16日於淡水金色水岸、17日三重綜合運動場向日葵廣場、23日樹林興仁花園夜市、24日中和四號公園文化廣場舉辦。此外，還有線上展演節目《鼓力特映》能夠欣賞眾多精彩鼓舞表演，包括優人神鼓、身聲劇場等，不出門也能在家輕鬆觀看，詳情可至鼓藝節官方網站查詢。