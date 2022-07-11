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恐怖風箏線！台中女騎士慘遭「割喉12公分」...驚悚傷痕曝

▲恐怖風箏線！女騎車下班遭割喉13公分嚇壞。（圖／市議員羅廷瑋提供）

▲恐怖風箏線！女騎車下班遭割喉12公分嚇壞。（圖／市議員羅廷瑋提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市一名40歲詹姓女子，6月間騎機車行經13期重劃區東興路一段，竟意外遭到民眾施放的風箏線割喉！詹女傷口長達12公分、傷及真皮，恐怖的勒痕至今仍清晰可見，今日市議員羅廷瑋陪同詹女召開記者會，詹女說現在仍感覺頸部有異物感，很不舒服。羅廷瑋呼籲，市府應儘速完成13期重劃區基礎設備，並加強治安管理，避免騎士割喉事件重演。

台中市議員羅廷瑋表示，近期收到了受害者陳情，發現有人在十三期重劃區內東興路一段上左右兩側尚未通車的道路上放風箏不時還有特技風箏，民眾說自己騎摩托車行經時，被在一旁玩風箏線割到脖子掛急診，傷口很深也造成了疤痕，更擔心當下被後面來車追撞，差點引起連環事故。

▲恐怖風箏線！女騎車下班遭割喉13公分嚇壞。（圖／市議員羅廷瑋提供）

▲▼女騎車下班慘遭風箏割喉。（圖／市議員羅廷瑋提供）

▲恐怖風箏線！女騎車下班遭割喉13公分嚇壞。（圖／市議員羅廷瑋提供）

羅廷瑋說去年該區域也曾經發生過許多問題，還有不肖改裝車在這邊競速飆車，儘管警察局已經加強巡邏要提升這區的治安，但很多治安問題還是層出不窮。如今又發生了多起風箏線導致民眾受傷的事情，希望地政局能夠儘速完成該地區的配地、交接和清償作業，也請相關單位要儘速完成基礎設備，不讓十三期重劃區成為民眾眼中的治安死角。

地政局指出，13期重劃區東興路以東區域已全部開放，東興路以西、三民西路以南未開放區域尚有整合標及滯洪池工程施作中，除三民西路留設一處施工人員進出外，其餘計畫道路出入口皆以紐澤西護欄密接阻隔，平日已請施工廠商定期巡檢工區，若發現非施工人員擅入工區將予以勸離，若未配合會報警協助處理，維護民眾安全。

另有關土地交地部分，地政局指出，13期重劃區區內土地筆數1853筆，截至目前已完成私有土地登記近8成，循序辦理土地點交作業，另異議處理完成及剩餘工程施作完工即辦理登記及點交作業，儘早交地於地主。
 

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