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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨雙北「陳時中+林佳龍」　蔣萬安開砲：北市非派系分配籌碼

▲▼蔣萬安台北市長競選標語、LOGO發布記者會 。（圖／記者黃克翔攝）

▲國民黨台北市長參選人、立委蔣萬安。（資料照／記者黃克翔攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨雙北市長人選終於敲定，選對會在10日將拍板台北市徵召衛福部長陳時中，新北市徵召無任所大使林佳龍，最快13日中執會就會正式提名。國民黨台北市長參選人、立委蔣萬安今至南港展覽館參觀寵物展表示，這段期間，看得出來民進黨只有政治、沒有人民，「台北市絕對不是政黨內部派系分配的籌碼」。

綠營九合一的佈局上一度卡關，新北市長原呼聲最高的人選立委羅致政先表態無意參選，透露自己從五月初被動接受黨中央的正式徵詢及正面態度，時間卻一再蹉跎，如今已不願投入大選；而另一方面，台北市長也被爆出陳時中不想選。不過，如今雙北人選定案，民進黨最快在中執會正式提名後，17日全國黨代表大會他們預計可以一起參加各縣市長參選人的聯合造勢活動。

對於民進黨的雙北佈局，蔣萬安批評，民進黨的九合一佈局，都在等著身兼黨主席的總統蔡英文欽點，只考慮著政治，卻沒想到人民，但台北市不是籌碼，市民希望的是一個最適合擔任市長的人，而不是政黨算計、分配後的結果。

蔣萬安說，雙北有共同的默契，他和新北市長侯友宜也有溝通管道，會對政策交換不同意見，但其實北北基桃都是一個共同生活圈，所以必須跨域治理，未來就是整體戰、團體戰，等到各縣市提名出爐，將公佈他的願景和方案。

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