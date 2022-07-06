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社會 社會焦點 保障人權

無障礙標誌被誤為身障車位　警清查烏龍檢舉罰單急撤銷

▲埔里鎮公所於出入口設置無障礙坡道指示牌屢被誤認為「身心障礙者專用停車位」，埔里警方主動清查。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲埔里鎮公所於出入口設置無障礙坡道指示牌屢被誤認為「身心障礙者專用停車位」，埔里警方主動清查烏龍檢舉罰單。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

位於埔里鎮中山路二段的埔里鎮公所向為全鎮行政中心，周遭還設有埔里警察分局及聯合行政園區等機構，與鎮民日常生活息息相關、洽公車輛出入頻繁；但在鎮公所大門、側門所設的無障礙坡道指引標誌，因恰好在一般路邊停車格旁，除常被誤認為「身心障礙者專用停車位」、不敢停車，還曾有熱心民眾向警方報案檢舉佔用、導致警方到場開出「烏龍罰單」。

埔里警分局指出，經清查確認在今年5月29日曾受理民眾報案檢舉，員警到場後，依《道路交通管理處罰條例》第56條第1項第10款：「於身心障礙專用停車位違規停車」，當場逕行舉發1件，但後經分局業務單位審核，發現該違規構成要件不符，因此於6月23日已主動函請監理機關撤銷罰單。

分局進一步表示，目前緊鄰聯合行政園區之中山路旁劃設有「身心障礙者專用停車位」，卻未設有身心障礙者專用停車位標誌，導致「身心障礙者專用停車位」設置要件不完整。

為確保身心障礙者停車或洽公的權益，埔里分局除函請南投縣政府工務處儘速增設標誌、避免爭議，也立即清查曾因停放該處而遭檢舉違規之相關罰單，主動函請監理機關撤單，避免類似狀況再次發生。

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