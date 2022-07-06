3千出版社、百萬種日文書零時差下訂！2022上半暢銷小說TOP10公布

▲誠品線上日本新書上架零時差，台灣讀者也能隨時查找，下訂後運送來台。（圖／業者提供，下同）



記者林育綾／綜合報導

誠品書店於日本東京耕耘多年，此次成功與日本最大圖書供應商「日本出版販売株式会社」合作，即日起近3,000家日本出版社、百萬種日文圖書、動漫輕小說於「誠品線上」上架，讓台灣讀者也能隨時查找，下訂後運送來台，書迷不必再苦苦等候。另外，誠品也同步公布今年上半年暢銷小說TOP10排行榜。

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▲誠品公布2022上半年暢銷小說TOP10，黃山料《好好再見 不負遇見》拿下TOP1。

誠品表示，綜觀今年上半年，書籍銷售成長近2成，華文及翻譯小說、商業財經、心理勵志等類型都有不錯的表現，今也公布2022上半年暢銷小說TOP10，前兩名都由新生代作家包下，包括作家黃山料首部青春戀愛小說《好好再見 不負遇見》，擠下村上春樹、東野圭吾等知名作家，奪得誠品書店2022上半年暢銷小說冠軍。

▲韓國作家李美芮《歡迎光臨夢境百貨》拿下TOP2。

而從半導體工程師離職轉而實現寫小說夢想的韓國作家李美芮，以《歡迎光臨夢境百貨》席捲韓國各大書店暢銷榜，故事將奇幻與現實交錯、題材新穎，在誠品拿下TOP2。村上春樹睽違9年出版的短篇小說集《沒有女人的男人們》也不負眾望地奪得TOP3。

▲村上春樹《沒有女人的男人們》奪得TOP3。



第四名為九把刀暢銷代表作《月老》，而東野圭吾出道35週年，總結所有作品的顛峰之作《天鵝與蝙蝠》奪得第五名。即日起誠品線上也推出「年中閱讀誌書展」，參展書籍單本79折，7/31前參展商品消費滿799元再折60元。

▲第四名為九把刀暢銷代表作《月老》。

▲東野圭吾《天鵝與蝙蝠》拿下第5名。

誠品線上即日起也提供與日本同步的日文圖書客訂服務，包括藝術、建築、設計、工藝、攝影等專業領域，或是日常的文學、商業企管、大眾心理、影視小說、動漫輕小說等，百萬種日文書誠品線上全蒐羅，讓喜歡日文書的讀者零時差獲得情報！

像是現正推出的熱門預購，排球少年10週年紀念特輯（9月出版）、100年大長編哆啦A夢豪華愛藏版限量套書 （12月出版），還有新上架的日本國民天團Mr. Children出道30週年全紀錄、最新本屋大賞得獎作品《同志少女よ、敵を撃て》（譯：同志少女喔，來攻擊敵人吧）等。

▲100年大長編哆啦A夢豪華愛藏版限量套書，台灣讀者也能預訂。

還有許多粉絲喜愛收藏日文版電影寫真書、原文小說、日文原版畫冊與樂譜，如《鬼滅之刃》作者吾峠呼世晴畫集；日本藝術家來台展覽也常引起讀者關注，6月開展的安藤忠雄巡迴展帶動相關書籍銷售成長，去年來台巡展的奈良美智、塩田千春等，相關日文版書籍也都因展覽大受歡迎。

▲安藤忠雄巡迴展帶動相關書籍銷售成長。

即日起同步推出日文館慶，7/6-7/10於日文館購書滿千元享88折，還可參加「浪漫精明學」活動，全站單筆滿1,200元享筆筆回饋100元抵用券，中外文及兒童圖書購書滿千元，再贈1公斤米其林餐廳指定的花蓮富里好米。

▼誠品公布2022上半年暢銷小說TOP10。（圖／業者提供）