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獨／他花40萬買NFT「永恆王」終身免停車費　突「撤站」秒傻眼

▲▼男子花以太幣買終身免費停車，卻發現停車場突撤離，感嘆「說取消就取消」，根本沒有保障。（圖／記者邱中岳攝）

▲男子花以太幣買終身免費停車，卻發現停車場突撤離，感嘆「說取消就取消」根本沒有保障。（圖／記者邱中岳攝）

記者邱中岳／台北報導

台灣iParking發布2千張NFT（非同質化代幣），每張鑄造價格為0.5ETH（以太幣），其中有10%的機率可以抽中終身免費停車的「永恆王」，1名長期停車的用戶，花40萬購買了最高等級的「永恆王」，卻看到網路公告「停車站被撤除」，讓該名用戶無言，當初就是為了免費停車，現在突然撤除，有被騙的感覺。iParking則回應，服務內容是提供1百多座停車場供購買者選用，但特定停車站體是否撤站，也將視停車服務公司與業主合約而定。

據了解，iParking發行2千張Car Man Metaverse NFT ，有4種不同的停車類型，最高級的就屬於終身免停車費的「永恆王」，36歲的陳先生因為上班地點附近有iParking配合的停車場，所以決定購買iParking推出的NFT，但抽中「永恆王」的機率僅10趴，所以轉而前往NFT二級市場《OPEN SEA》、直接花40萬元買下「永恆王」資格。

▲▼男子花以太幣買終身免費停車，卻發現停車場突撤離，感嘆「說取消就取消」，根本沒有保障。（圖／記者邱中岳攝）

▲男子買iParking推出的NFT可以終身停車，但停車場卻突「撤站」，男子感到相當無奈。（圖／記者邱中岳攝）

陳先生原本以為可以享受終身免費的停車，卻發現附近配合的停車場突然撤點，對此感到相當無奈，認為錢花了卻毫無保障。他說，因為在大安區信義路附近上班，每次都將車停在附近停車場內，看準附近停車場與iParking有合作，於是買了iParking發行的NFT，在二級市場花了40萬元選購可以終身免費停車，限量最高等級的「永恆王」。

但是買下沒多久，卻發現停車場「突然公告撤除」停車營運場，其中1個場站就是平常停放車子的地點，讓他相當無奈，強調當初就是因為看準停車方便，所以才砸大錢買NFT，沒想到，iParking卻在網路上公告「撤除」營運站，這樣根本就沒有砸錢購買最高等級NFT的意義。

陳先生還抱怨，當初會買NFT就是看上「終身免費停車」，又加上上班地點旁就是配合停車場，如今隨便取消、新增營運站，造成很大的不便，也打算向相關單位申請退費。

酷網（iParking)金融科技江董事長解釋，iParking發售NFT，最高等級讓購買者享有「終身免費停車」，但因為iParking屬於線上服務公司，與線下的停車管理公司做配合；至於投訴人所提的停車場，該停車管理公司已經沒有和大樓業主續約，所以只能取消相關合作事宜，iParking所提供的服務是讓購買NFT的民眾，可以停放配合的1百多座停車場。

另外，當初在銷售NFT的時候，從來沒有主動承諾特定停車場會永續經營，因為iParking無權干涉停車管理公司與業主的合約，所以如果對方終止合約，iParking也只能配合撤離該停車站。

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