侯友宜12字嗆聲　林楚茵：聲東擊西讓恩恩案真相「被消失」

▲民進黨立委林楚茵。（資料照／林楚茵辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

新北市中和區2歲男童「恩恩」染疫過世，恩恩媽報案及市府橫向聯繫音檔曝光後引發輿論譁然，民進黨立委林楚茵昨（24日）質疑衛生局謊報時間點，但新北市長侯友宜今（25日）僅說「張冠李戴、混淆視聽、胡說八道」。對此，林楚茵下午批評，侯友宜只想聲東擊西、造假說謊又吃案，讓真相被消失，如此作為全民無法埋單。

林楚茵在臉書發文指出，指揮中心指揮官陳時中於4月16日記者會所拿到的資料顯示「18:09立案、18:37恩恩已在ICU救治」，但是比對吹哨者提供的錄音檔譯文，恩恩是19:21才上救護車。林楚茵表示，「18:37已在ICU救治」是新北市政府提供給指揮中心的疫調資訊，指控新北市衛生局謊報時間點，刻意誤導指揮中心沒有延誤。

侯友宜今天出席新北山海造林計畫海洋造林珊瑚復育活動，接受媒體訪問時指出，衛生局長陳潤秋都已經報告的非常清楚，對於外界說的那些，根本是不實，且混淆視聽、胡說八道。

對此，林楚茵下午說，侯友宜與其否認中央流行疫情指揮中心給的資料，不如就去主動公布完整的錄音檔、通聯紀錄及送醫過程，而不是當別人拿出文件質疑的時候，故意聲東擊西，想要掩蔽真相，恩恩父母只是想要真相，但是侯友宜從頭到尾躲在國民黨團的護航下，讓調查小組、報告事項通通被消失，只想讓恩恩案在造假、說謊、吃案的狀況下被消失，這些作為全民無法埋單。