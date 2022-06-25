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影響台灣各民族命運！屏東「聆聽牡丹的聲音」展覽重返歷史現場

▲▼牡丹社事件展覽《半島一瞬：聆聽牡丹的聲音》在屏東演藝廳展出。（圖／記者林育綾攝）

▲牡丹社事件展覽《半島一瞬：聆聽牡丹的聲音》在屏東演藝廳展出。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／屏東報導

1874年的「牧丹社事件」看似是歷史洪流中的一瞬，卻改寫了近代東亞的政治局勢，也深深影響台灣及島上各民族的命運！歷時3年的田野調查，牡丹社事件展覽《半島一瞬：聆聽牡丹的聲音》即日起於屏東演藝廳展出，透過當代策展手法，打造五感體驗的臨場感，讓觀者重返歷史現場，深入了解牡丹社事件的歷史價值與當代意涵。

▲▼牡丹社事件展覽《半島一瞬：聆聽牡丹的聲音》在屏東演藝廳展出。（圖／記者林育綾攝）

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▲《半島一瞬：聆聽牡丹的聲音》透過當代策展手法，帶觀眾重返歷史現場。（圖／記者林育綾攝）

牧丹社事件堪稱是台灣最重要的命運轉捩點之一，然而作為主角之一的牡丹群社及高士佛社，鮮少留下關於事件的文字記述，過去不但未能聽見他們的觀點，也不容易呈現以他們為主體的歷史詮釋。但經過20年來公部門與民間的共同努力，以牡丹群社及高士佛社為主體的歷史詮釋，已逐漸浮現。​

▲▼牡丹社事件展覽《半島一瞬：聆聽牡丹的聲音》在屏東演藝廳展出。（圖／記者林育綾攝）

▲牡丹社事件展覽《半島一瞬：聆聽牡丹的聲音》在屏東演藝廳展出。（圖／記者林育綾攝）

屏東縣長潘孟安表示，在歷史上，屏東是台灣與世界萬國的第一個交會點，1871年「琉球漂民事件」、1874年「牡丹社事件」，都發生在屏東，是影響台灣命運的重要涉外事件。

而屏東縣府向文化部申請「再造歷史現場計畫」，從田野調查出發，期間舉辦數場國際論壇，拍攝紀錄片，再到今日的牡丹社歷史展覽，讓重要的歷史事件有機會重現於世人眼中，再現歷史記憶。

▲▼屏東縣長潘孟安。牡丹社事件展覽《半島一瞬：聆聽牡丹的聲音》在屏東演藝廳展出。（圖／How studio／青鳥制作提供）

▲屏東縣長潘孟安提到，透過文化部支持「再造歷史現場計畫」挖掘在地歷史文化。（圖／How studio／青鳥制作提供）

牧丹鄉鄉長潘壯志也提到，牧丹社事件對原住民造成很大的衝擊，而他們從50年前就很想推展相關事宜，直到潘孟安縣長上任後，向文化部爭取再造歷史現場計畫，核定的預算也超乎想像，終於得到正面的肯定。

▲▼牡丹社事件展覽《半島一瞬：聆聽牡丹的聲音》在屏東演藝廳展出。（圖／記者林育綾攝）

▲環形空間，以代表牡丹鄉顏色的紅黃帆布打造。（圖／記者林育綾攝）

《半島一瞬：聆聽牡丹的聲音》先前在台北打頭陣，讓更多人重新認識牡丹社歷史；如今緊接在屏東演藝廳展出，展區置入更多元、豐富的在地元素，更加入許多互動體驗裝置設計。

▲▼牡丹社事件展覽《半島一瞬：聆聽牡丹的聲音》在屏東演藝廳展出。（圖／記者林育綾攝）

▲▼以代表牡丹鄉顏色的紅黃帆布打造，象徵石門古戰場的地域特徵。（圖／記者林育綾攝）

▲▼牡丹社事件展覽《半島一瞬：聆聽牡丹的聲音》在屏東演藝廳展出。（圖／記者林育綾攝）

一入場以牡丹古調的吟唱歌聲，訴說祖先們的故事；接著步入環形空間，以代表牡丹鄉顏色的紅黃帆布打造，除了代表石門古戰場的地域特徵外，更特別在地板鋪設「軟土石」，模擬雙腳踏入歷史回憶的感受。

▲▼牡丹社事件展覽《半島一瞬：聆聽牡丹的聲音》在屏東演藝廳展出。（圖／記者林育綾攝）

▲特別在地板鋪設「軟土石」，模擬雙腳踏入歷史回憶的感受。（圖／記者林育綾攝）

此外，藉由展區中央的雷射光緩緩地掃動，象徵鵝鑾鼻燈塔向外界告知的存在，如同說書人的角色，引領民眾進入故事情境。

▲▼牡丹社事件展覽《半島一瞬：聆聽牡丹的聲音》在屏東演藝廳展出。（圖／記者林育綾攝）

▲展區中央的雷射光緩緩地掃動，象徵鵝鑾鼻燈塔向外界告知的存在。（圖／記者林育綾攝）

《半島一瞬：聆聽牡丹的聲音》說明發生在1874年的石門戰役，儘管只是歷史洪流中的一瞬，卻改寫了近代東亞的政治局勢，深深影響台灣及島上各民族的命運，藉由當代策展手法，帶領民眾重返歷史現場，以牡丹古謠、牡丹群社的口傳歷史呈現，聆聽過去未能被大眾聽到的在地聲音，保留這段珍貴的歷史記憶，並從中思考牡丹社事件的歷史意義。

▲▼牡丹社事件展覽《半島一瞬：聆聽牡丹的聲音》在屏東演藝廳展出。（圖／How studio／青鳥制作提供）

▲展區置入更多元的在地元素，更加入許多互動體驗裝置設計。（圖／How studio／青鳥制作提供）

▲▼牡丹社事件展覽《半島一瞬：聆聽牡丹的聲音》在屏東演藝廳展出。（圖／記者林育綾攝）

▲展區置入更多元的在地元素。（圖／記者林育綾攝）

《半島一瞬：聆聽牡丹的聲音》
​展期：6/24 (五) ~ 8/9 (二) ​
時間：9:00–17:00（週一休館）
地點：屏東演藝廳1樓​ 免費入場

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