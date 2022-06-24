台大化工高材生虐殺2貓被退學！提告敗訴確定

▲陳皓揚虐殺流浪貓。（圖／ETtoday資料照）



文／中央社

澳門籍、前台大學生陳皓揚犯下虐殺貓咪案，校方做出勒令退學處分；陳男不服興訟。台北高等行政法院更一審認定退學處分並無違誤，判陳男敗訴；最高行政法院今天駁回上訴確定。

判決指出，陳男於民國104年12月28日在北市溫州街巷弄內殺害綽號「大橘子」的流浪貓；台大學生獎懲委員會認為陳男行為違反動物保護法，依相關懲處規定，原應予以勒令退學，但審酌陳男坦承犯行、表示悔意等情況，做出記大過2次、小過2次處分，須至學生心理輔導中心接受專案輔導。

未料，陳男於105年8月2日再度虐殺北市文山區某蔬食餐廳的店貓「斑斑」，並將貓的遺體載往新店溪棄屍，校方考量陳男再犯虐貓，惡性重大，損害校譽，做出勒令退學處分。陳男不服退學懲處結果，提起行政訴訟。

一審的台北高等行政法院認定，陳皓揚為國立大學學生，是高級知識分子，更應深知不得恣意殘害動物生命，竟先後2次殘害貓隻，除違反刑事處罰規定外，也損害台大的名譽；校方依據獎懲辦法勒令退學，合法有據，判陳男敗訴。

案經上訴，最高行政法院撤銷原判決發回更審後，台北高等行政法院更一審認定，台大依據獎懲辦法勒令陳皓揚退學，並無違誤，仍判陳男敗訴。

最高行政法院認為，更一審以原處分勒令陳男退學，並未違反比例原則、平等原則，也無事實認定錯誤、判斷恣意或裁量逾越、濫用等違法情事，而予肯認，並無違誤，判決駁回陳男上訴，全案確定