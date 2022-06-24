　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台大化工高材生虐殺2貓被退學！提告敗訴確定

▲▼台大虐貓僑生陳皓揚（灰色帽T）。（圖／記者李毓康攝）

▲陳皓揚虐殺流浪貓。（圖／ETtoday資料照）

文／中央社

澳門籍、前台大學生陳皓揚犯下虐殺貓咪案，校方做出勒令退學處分；陳男不服興訟。台北高等行政法院更一審認定退學處分並無違誤，判陳男敗訴；最高行政法院今天駁回上訴確定。

判決指出，陳男於民國104年12月28日在北市溫州街巷弄內殺害綽號「大橘子」的流浪貓；台大學生獎懲委員會認為陳男行為違反動物保護法，依相關懲處規定，原應予以勒令退學，但審酌陳男坦承犯行、表示悔意等情況，做出記大過2次、小過2次處分，須至學生心理輔導中心接受專案輔導。

未料，陳男於105年8月2日再度虐殺北市文山區某蔬食餐廳的店貓「斑斑」，並將貓的遺體載往新店溪棄屍，校方考量陳男再犯虐貓，惡性重大，損害校譽，做出勒令退學處分。陳男不服退學懲處結果，提起行政訴訟。

一審的台北高等行政法院認定，陳皓揚為國立大學學生，是高級知識分子，更應深知不得恣意殘害動物生命，竟先後2次殘害貓隻，除違反刑事處罰規定外，也損害台大的名譽；校方依據獎懲辦法勒令退學，合法有據，判陳男敗訴。

案經上訴，最高行政法院撤銷原判決發回更審後，台北高等行政法院更一審認定，台大依據獎懲辦法勒令陳皓揚退學，並無違誤，仍判陳男敗訴。

最高行政法院認為，更一審以原處分勒令陳男退學，並未違反比例原則、平等原則，也無事實認定錯誤、判斷恣意或裁量逾越、濫用等違法情事，而予肯認，並無違誤，判決駁回陳男上訴，全案確定

►帥爆！「BMW X5推車」4380元大人小孩都愛　激殺4.4折快搶

ET快訊
快訊／滷肉飯鬥毆1死4傷！檢方複訊聲押1人、3人交保
大咖女星自曝9度流產！5月大胎兒沒心跳
快訊／美股早盤「道瓊大漲600點」　三大指數全部強勢反彈
Netflix最新片單公開！40部將下架
台灣首例猴痘「登微博熱搜第1」　大陸網友：這玩意真可怕
快訊／大樂透最後一期「百萬大紅包」開出！4人中獎平分1600
「死亡博物館」比南美館殭屍更恐怖　展出全是真遺體
快訊／苗博雅宣布確診　親曝症狀
黑幫捅殺雙寶爸手段曝！連2刀「穿心破肺」　父悲：他是我獨子

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中滷肉飯鬥毆1死4傷！檢方複訊聲押1人、3人交保

台大化工高材生虐殺2貓被退學！提告敗訴確定

網紅妹抖音炫富揪打黑工！移民署硬起來　「印尼的家」再抄26人

黑幫捅殺雙寶爸手段曝！連2刀「穿心破肺」　父悲：他是我獨子

赴美進修名醫家人違反防疫規定好慘！　法官認證重罰170萬有理

獨／女子登唐麻丹山「遇雷雨」迷途 搜救員雨中搜尋護下山

火爆二兵嗆班長「衣服脫下來打」！　超慘下場出爐

快訊／國一北上222.5K轎車自撞　瞬間成火球駕駛驚險逃命

警員上傳未成年不雅片謀利　屏警震怒從重究辦

暖男雙寶爸吃滷肉飯被捅死！家屬悲斥凶煞：倒地沒血色還拿電扇砸

具俊曄告白大S「她就像天使」　20年重逢「相擁落淚」：果然就是她

大S家宴曝光！黑范夫妻也到場　具俊曄「深情緊擁她」手還牽著♥

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

台中知名滷肉飯店鬥毆　男遭電扇猛砸慘丟命！

具俊曄憶分手「大S扛花癡罵名」　「我太傻」..若時光倒流：只想跟妳在一起

面試突被要求看身分證遭酸！ Sandy高EQ應對被讚爆

買青菜借插座吹乾水分！　拗蔥+大蒜老闆：別再來

考幼兒園小朋友抖音哏　萌弟秒跳岡山搖超好cue

媽幫歐告慶生唱歌❤　壽星助唱甜嗓哼：快樂

嬤躺阿公懷中甜笑比YA　恩愛互動網羨：好幸福

台中滷肉飯鬥毆1死4傷！檢方複訊聲押1人、3人交保

台大化工高材生虐殺2貓被退學！提告敗訴確定

網紅妹抖音炫富揪打黑工！移民署硬起來　「印尼的家」再抄26人

黑幫捅殺雙寶爸手段曝！連2刀「穿心破肺」　父悲：他是我獨子

赴美進修名醫家人違反防疫規定好慘！　法官認證重罰170萬有理

獨／女子登唐麻丹山「遇雷雨」迷途 搜救員雨中搜尋護下山

火爆二兵嗆班長「衣服脫下來打」！　超慘下場出爐

快訊／國一北上222.5K轎車自撞　瞬間成火球駕駛驚險逃命

警員上傳未成年不雅片謀利　屏警震怒從重究辦

暖男雙寶爸吃滷肉飯被捅死！家屬悲斥凶煞：倒地沒血色還拿電扇砸

劉基鴻追平轟殺進延長賽！林智勝致勝安阻桃猿點燈

桃園惡煞1人聲押3人交保！辯「彼此不同掛」

台中滷肉飯鬥毆1死4傷！檢方複訊聲押1人、3人交保

孫淑媚「年年捐髮」從不染燙！　親自興奮下刀：1年多就採收30公分

T1冠軍海神教頭獲年度最佳教練　喬伊斯對來台執教永生難忘

TOYOTA大改款Crown設計圖曝光！採五門斜背設定、台灣第4季引進

台股今年高點已過！　群益金融集團下修到13000

美股早盤「道瓊大漲600點」　三大指數全部強勢反彈

戶頭剩300元「付不起共享機車錢」　吳霏曝心聲：想成為更有能力的人

彭家楙完勝晉級射箭世界盃4強　將對決南韓名將爭金牌戰門票

社會熱門新聞

獨／機工長生活照曝光！　勁帥現身婚禮

喪命滷肉飯名店　男離婚獨留2幼子

熱褲妹稱月入千萬　只拿10萬求交保

台中男女警官同車查勤變車震　互為小三小王搞2年

287女滲淪A片主角任人看　供貨商竟是警察和老師

台中男吃滷肉飯突遭刺死　5惡徒來自桃園

高雄街頭驚現「4米巨大木箱」　神秘內容物揭曉

機工長家屬放棄急救　同袍列隊送行：回家了

反殭屍展遭出征　新竹靈糧堂爭議文章急下架

滷肉飯鬥毆畫面曝　抄木椅狂砸辣妹哀求才停手

即/北市午後雷陣雨　多處路樹倒塌壓毀車輛號誌燈

即 ／朱九繼子身亡！談判被車猛撞　搶救8天不治

即／首例打第4劑後猝死　檢解剖查死因

桃山階梯頭暈摔死！子女求償武陵農場、東勢林管處600萬元

更多熱門

相關新聞

考上醫學系不讀！建中哥「決定看守天空」

考上醫學系不讀！建中哥「決定看守天空」

本站曾報導《建中小鮮肉「3C讀書法」正取二台大醫！作家驚：老天太不公平》，作家王蘭芬日前分享台大學生賈子謙的「3C讀書法」，讓大票網友驚艷。她後來又透露，賈子謙班上有個同學同時考上醫學系和大氣系，不過最後忠於自己興趣，「是大氣系發亮了」。

台大生重考「又上醫學系」　ICU醫點出1問題

台大生重考「又上醫學系」　ICU醫點出1問題

找工作碰壁！他問「為何不錄取台大生」原因曝

找工作碰壁！他問「為何不錄取台大生」原因曝

不爽前男友交新歡！「台大妹」闖進屋砸蛋

不爽前男友交新歡！「台大妹」闖進屋砸蛋

台大「這科系」有50%人想逃　轉系排行榜曝

台大「這科系」有50%人想逃　轉系排行榜曝

關鍵字：

台大僑生陳皓揚

讀者迴響

熱門新聞

人妻組「不倫互助隊」掩護！丈夫回家品嘗：味道是一樣的

獨／機工長生活照曝光！　勁帥現身婚禮

快訊／首例猴痘入侵台灣！德國境外移入遭攔截

「一夜N次、狂自慰」會精盡人亡？醫揭2後果：每次射出2億隻精子　

前黑澀會美眉變年收9億女老闆　老公兒子曝光

喪命滷肉飯名店　男離婚獨留2幼子

Google街景見裸身開啪！情慾座標2萬人狂搜

他16歲打造「茶の魔手」　從百元賣到年收40億南霸天

熱褲妹稱月入千萬　只拿10萬求交保

Andy慶生趴狂歡畫面曝光！

大S穿「3萬元婚紗」甜勾具俊曄　對比嫁汪小菲差很大

大小聘「再一間新婚房」　他噴1句話！長輩秒惦惦

南美館「殭屍展」明開幕　新竹靈糧堂轟：無知愚昧深深得罪神

新婚夜住婆家！她半夜目睹「駭人1幕」嚇到失神

他買5千張股票到果糖廠股東會飆罵　讓茶の魔手月省近200萬

更多

最夯影音

更多
具俊曄告白大S「她就像天使」　20年重逢「相擁落淚」：果然就是她

具俊曄告白大S「她就像天使」　20年重逢「相擁落淚」：果然就是她
大S家宴曝光！黑范夫妻也到場　具俊曄「深情緊擁她」手還牽著♥

大S家宴曝光！黑范夫妻也到場　具俊曄「深情緊擁她」手還牽著♥

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

台中知名滷肉飯店鬥毆　男遭電扇猛砸慘丟命！

台中知名滷肉飯店鬥毆　男遭電扇猛砸慘丟命！

具俊曄憶分手「大S扛花癡罵名」　「我太傻」..若時光倒流：只想跟妳在一起

具俊曄憶分手「大S扛花癡罵名」　「我太傻」..若時光倒流：只想跟妳在一起

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面