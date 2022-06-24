救護車上性侵6女！病患送醫「男護士趁機洩慾」　孕婦慘流產

▲ 沃利在救護車上性侵6名女性患者。（圖／ Jackson County Sheriff’s Office）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國密西西比州2019年爆出一起恐怖事件，一名男性護理人員被控在救護車上性侵正送往醫院的病患，3年間受害者多達6人，還有一名孕婦遭到性侵後流產。判決結果20日出爐，男子被判40年監禁，不得假釋。

根據Sun Herald報導，來自俄亥俄州格林郡的57歲男子沃利（James Lavelle Walley）過去是持有證照的救護車護理人員，2016年至2019年間趁著救護車載患者前往醫院，車子後方只有他和患者獨處時，接連性侵6名成年婦女及性騷擾2名兒童。

沃利最早於2016年在救護車後方撫摸2名兒童，分別為6歲及7歲，2018年4月還曾性侵一名懷孕婦女。當時女子試圖反抗，但仍遭沃利粗暴侵犯，幾小時後流產。同年9月還有一名自殺患者，在昏迷狀態下遭沃利壓在身下性侵。

法官及檢察官表示，若非其中2名受害者主動要求「性侵驗傷包」（Rape kit），沃利的罪行可能永遠不會被揭發。護士以驗傷包蒐證後，受害者體內果真驗出沃利的精液。

沃利5月承認3項性暴力指控及2項以情慾為目的觸摸兒童的指控，20日在法庭上承認對6名病患犯下性侵，哭著向來到現場的受害者和代表受害者出席的律師請求原諒。他是4個孩子的父親，請求法官寬大處理，好讓他照顧僅6歲大的兒子，但仍被判處40年徒刑，且不得假釋，97歲才能出獄。

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