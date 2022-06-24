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美女大學生拒求婚　在校門遭刺喉死！恐怖情人怒「有粉絲就變心」

▲▼ 。（圖／翻攝自推特）

▲阿詩拉芙遭前男友埋伏刺喉。（圖／翻攝自推特）

記者崔子柔／綜合報導

埃及一名21歲女大生近日在校門口遭刺喉死亡，兇手是已經分手一年多的前男友，該男在分手後持續做出騷擾行為，並在被拒絕求婚時，就曾威脅要「殺了她」，目前警方已逮捕該男。

根據埃及《今日海灣》報導，就讀曼索拉大學（Mansoura University）的阿詩拉芙（Naiyera Ashraf）20日早上在校門口下車後，被埋伏在現場的前男友打暈，並以尖刀狂刺她頸部及身體多處致死。

當時約有40多人在案發現場，其中多數為學生，他們一段時間後才反應出狀況，上前阻止行兇後疑似要自殺的兇嫌，並毆打挾持他，最後將人交給警方。

▲▼ 。（圖／翻攝自推特）

▲兇嫌犯案畫面在網路上傳開。（圖／翻攝自推特）

兇嫌為阿詩拉芙分手一年多的前男友，他稱不滿阿詩拉芙在成為模特兒、累積許多粉絲後，就變心和他分手，還將他的臉書封鎖。

阿詩拉芙的家人表示，前男友分手後不斷騷擾還來求婚，被拒絕時就威脅說要「殺了她」，他們在2個月前就和警方報案，但仍無法阻止悲劇發生。

阿詩拉芙的頸部、胸部等都被刺傷致死，兇嫌則已被警方拘留，他行兇的影片在網路上傳開，但當地檢方為確保調查的完整性，建議民眾不要散播影片，也不要猜測兇嫌動機。

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