登山界耆老林古松仙逝　徐國勇不捨：全力協助典藏珍貴山林知識

▲台登山界耆老林古松仙逝，徐國勇以蘭花表達哀思。（圖／翻攝管碧玲臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

台灣登山界耆老林古松日前在睡夢中仙逝，享耆壽95歲，政界紛紛表達不捨。確診居隔中的內政部長徐國勇17日表示，林古松是台灣登山界的重要人物，其探勘紀錄也是重要資產，會請營建署全力留存珍貴紀錄；民進黨立委管碧玲也表示悼念，並承諾會全力協調數位典藏工作。

徐國勇表示，林古松老先生熱愛山林、曾攀爬過台灣百岳，並留下許多重要的探勘紀錄，是台灣登山界的重要人物。而林老先生懂山、也敬畏山，時常與後輩分享登山心得、並提醒山難預防措施，更在早期就發起號召山難搜救團體，他的精神與付出令人敬佩。

徐國勇強調，林老先生所留下的登山探勘紀錄是台灣登山界的重要資產，「我會請營建署全力協助典藏作業，務必將珍貴的紀錄完整留存」，讓林老先生的山林知識得以繼續流傳。

民進黨立委管碧玲也透過臉書悼念，她回顧，林古松生於1928年，畢業於日本時代的台中高工建築科，擁有建築師資格，從事營造業，是戰後初期極少的甲級營造廠，營建品質非常優良。林古松曾任高雄市登山會改制後第一至三屆理事長，發起台灣第一個山難救助民間團體，是南區登山社團聯合搜救中心（今日南搜之前身）創會召集人，1980年於白姑大山完登百岳，1989年完成《玉山國家公園關山越嶺古道調查研究報告》。

管碧玲強調，林古松受日本教育，登山後必有相關筆記，如人類學家一般詳實，足供後人參考。早年通訊不發達，山友上山前都先向聯絡人報備登山，下山後再報平安。林古松就是最多人信賴的聯絡人，收到山友報平安，林古松便開車前往接送，並請大家吃一頓好飯，洗去塵煙，慰勉山友辛勞，已然是絕響、溫暖無比的長者風範。

管碧玲表示，林古松留下來大量的登山紀錄，將來應該由營建署、林務局數位典藏起來，「我將來盡力協調這件事」；有關營建署的部分，徐國勇也表示將全力支持。她說，林古松是創造登山文化的大師，也是創立山難救助組織的創始人，他是隱身在高雄的一個無名英雄。「隔離中的部長特別悼念他，我也感到溫暖，願林古松老先生安息」。