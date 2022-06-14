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地上的鈔票不要撿！　美警認證「都市傳說」恐怖下場曝光

▲▼美國田納西州警方警告，民眾千萬不要隨意撿起路上摺疊好的鈔票。（圖／翻攝臉書專頁／Perry County Sheriff`s Office - TN）

▲田納西州警方警告，民眾千萬不要撿起掉在路上、已摺疊好的鈔票。（圖／翻攝臉書專頁／Perry County Sheriff’s Office - TN）

記者吳美依／綜合報導

美國田納西州佩里郡（Perry County）警方在臉書發文警告，如果民眾看見地板上出現摺疊好的鈔票，千萬不要任意撿起，因為裡面暗藏致命危機。相關單位懷疑，不肖人士在紙鈔裡夾帶毒品，引誘無辜的人接觸後，在好奇心驅使之下試用甚至上癮，對於兒童尤其構成巨大威脅。

佩里郡警方近期接獲2起相似案件，民眾在加油站地板上發現一疊鈔票，撿起來才發現裡面有一種白色粉末物質。相關單位趕緊把粉末送往實驗室檢驗，結果顯示含有冰毒及芬太尼（fentanyl）。

▲▼ 美國田納西州警方警告不要亂撿地上的鈔票。（圖／翻攝臉書專頁／Giles County Sheriff Department）

▲美國警方警告，照片中的粉末若摻入芬太尼，已經足以致命。（圖／翻攝臉書專頁／Giles County Sheriff Department）

吉爾斯郡（Giles County）警長赫爾頓（Kyle Helton）也發布警告，他附上1美分硬幣的照片指出，「硬幣旁的粉末量，如果摻入芬太尼，足以殺死任何碰觸到它的人。」

警長們呼籲，家長應該好好教導孩子，不論在商店、超市、遊樂場或任何地方看見折疊好的鈔票，都不能觸碰，而應該盡速通知家長或監護人，並且通報警方。赫爾頓還透露，他聽說不僅田納西州，全國各地都有類似的事件，也就是摺疊好的美鈔裡面攜帶危險物質。

美國緝毒署（DEA）資料顯示，合成類鴉片藥物已經成為美國用藥過量致死的主因，芬太尼也是類鴉片止痛藥，效果比嗎啡更強50-100倍。美國疾病管制與預防中心（CDC）指出，芬太尼可以透過服用、吸入或者皮膚接觸攝取，光是2021年就造成該國7萬1238人死亡。

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