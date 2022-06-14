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菌血症剛好！站超市收銀求生計　小炳遭投訴「沒笑容」變臉自保

【獨家】【站櫃台被客訴】工作遭投訴沒笑容　小炳學變臉自保謀生

▲小炳到連鎖超市工作後，才知道服務業的辛苦。（圖／翻攝自小炳臉書／鏡週刊）

圖文／鏡週刊

余俊賢（小炳）去年因小腿瘀青引發菌血症，住院治療後便到連鎖超市上班，一週5天，每天工作8小時，月薪3萬多元，沒想到上班1年後，竟遭客人投訴「收銀時沒有笑容、態度不好」。本刊求證小炳，他坦言「確實有客人向總公司客訴」，但已於3個星期前離職了。

余俊賢（小炳）近年淡出演藝圈轉戰服務業，原本在教會所屬的炸雞店工作，去年想創業賣滷味，碰上疫情打亂計畫，便決定到連鎖超市上班。他直言「這工作真的很辛苦」，除了要站收銀，還要補貨、搬貨、處理生鮮和清點過期品等，都是自己從沒做過的事；沒想到忙著適應，卻遭客人投訴「態度不好」。

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【獨家】【站櫃台被客訴】工作遭投訴沒笑容　小炳學變臉自保謀生

▲大炳（左）生前經常帶著小炳（右）出席各類活動。（圖／鏡週刊）

怕找錯錢　不是擺臭臉

對於遭客訴，小炳接受本刊訪問表示：「完全沒印象自己態度不佳」，是隔天上班長官提醒他「禮多人不怪、要笑臉迎人」，當下一頭霧水。後來才知道有客人說他「收銀時態度不好、沒有笑容」，特地打電話到總公司投訴，才驚覺自己給人的觀感如此差。

【獨家】【站櫃台被客訴】工作遭投訴沒笑容　小炳學變臉自保謀生

▲小炳上《康熙來了》聊到哥哥大炳忍不住落淚。（圖／中天提供／鏡週刊）

小炳自認工作時「並非臭臉」，可能是自己收銀時怕找錯錢，所以未注意到臉上沒有笑容。自此，他也發明一套「川劇變臉」，面對客人時再忙也會露出笑臉，就是擔心自己再被投訴，為公司帶來麻煩。

【獨家】【站櫃台被客訴】工作遭投訴沒笑容　小炳學變臉自保謀生

▲小炳把在超市的工作經驗po上臉書與粉絲分享。（圖／翻攝自小炳臉書／鏡週刊）

在演藝圈工作二十多年，小炳說以前上節目錄影或是接商演，都有經紀公司保護，經紀人會在事前與導播、攝影師等人協調好，他只要專心完成表演，其他事情完全不用擔憂。

【獨家】【站櫃台被客訴】工作遭投訴沒笑容　小炳學變臉自保謀生

▲每年大炳（中）忌日，小炳（右）會與弟弟迷你炳（左）在哥哥的照片前拍照悼念。（圖／翻攝自小炳臉書／鏡週刊）

連續三年　沒接春酒場

到了連鎖超市上班後，小炳才發現這工作沒有想像中的簡單，到職第1天就被分配搬貨、補貨，工作8小時回到家，經常累得腰痠背痛。

在連鎖超市工作了1年，小炳已在3個星期前離職，他表示最近幾年雖淡出演藝圈，還是有固定配合的廠商，疫情前也有零星通告、活動可接。如今小炳已經連續3年沒接到尾牙、春酒邀約，他無奈說：「這幾年賠了好幾十萬元，生活再怎樣都得想辦法過下去」，還好女兒開始打工，稍微減輕他的負擔。

【獨家】【站櫃台被客訴】工作遭投訴沒笑容　小炳學變臉自保謀生

▲小炳（左）與前妻張憐雅（右）於2003年離婚，至今19年未再有對象。（圖／翻攝自TVBS新聞／鏡週刊）

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