靠「3張富邦疫苗險」領走16.5萬！確診哥曝細節　PTT驚：賠好賠滿

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者周亭瑋／綜合報導

在國內疫情蔓延之際，防疫險理賠海嘯也壓垮業者。一名網友5月間確診，而當初已投保3家防疫或疫苗險的他，光是富邦產險的部分，就能獲得16萬5362元的理賠金，讓許多鄉民羨慕不已，驚呼「大推，你富邦賠好賠滿欸！」

網友在PTT發文提到，他5月7日確診，隔離通知書日期為5月7日到17日，18日親送相關文件至3間保險公司，包括確診跟疫苗數位證明、隔離通知書（含簡訊）、清冠1號的收據（影本）和LINE視訊及對話截圖，「現在有2家確定有理賠下來，所以來分享一下。」

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首先是富邦產險的部分，他有買1509元的「疫起守護2.0」、1299元「疫起守護3.0」及LINE Bank開戶送的220元；而理賠金於昨（9）日上午入帳，分別為2.0的日額3萬元、確診3萬元；3.0的日額3萬元、確診1萬5000元，加上疫苗180天內的5萬元；LINE Bank專案賠則是確診1萬元，總金額高達16萬5000元及8天的延滯利息362元。

▲目前富邦的部分已入帳。（圖／翻攝自PTT）

對此，原po不禁笑說，「比我想像的快一點，不過我5月18日下午送件，剛離開沒多久就有收到受理簡訊，一直到錢入帳還沒有其他訊息。以延滯息的算法，看起來是以我收到簡訊那一天算受理首日。」

他也提到，LINE Bank那張是開戶送的，刷220元回饋220元LINE Points，「應該沒有比它CP值更高的吧！只不過隔離書的天數是11天，但實際只有賠10天的日額，且當初藥單收據上面沒有寫日數，所以還是不知道實際上是怎麼認定日數。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者屠惠剛攝）

至於原po投保的另外兩家，分別是新安東京666元專案及和泰產險，「6月7日早上收到新安的受理簡訊，不過尚未入帳，以網友的經驗應該快了吧？而和泰產險則是靜悄悄。」

分享文狂吸鄉民朝聖，大家紛紛驚嘆直呼，「富邦一次保到三張而且賠好賠滿，好狂」、「我跟你隔離時間差不多，但送分公司還沒進度」、「看到保險公司理賠這麼多錢就是爽快」、「豪猛」、「和泰無聲無息+1」。

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