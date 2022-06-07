籌拍外公《少帥張學良》傳記遭暴雷　黃大煒告MV導演洩密結果出爐

▲知名歌手黃大煒告老友、MV導演王志伯涉洩漏他籌拍「少帥」張學良傳記片的秘密。（資料照／圖／記者湯興漢攝）

記者黃哲民／台北報導

唱紅《你把我灌醉》等流行歌曲的藝人黃大煒，2019年籌拍他的外公、陸軍名將張學良的傳記電影，但被媒體提前披露劇情大綱，黃大煒指控MV導演王志伯涉嫌洩密，王男出庭不認罪，強調沒看過「劇本」，也沒受託幫找拍片金主，台北地院審理不採信，今依妨害秘密罪判王男3月徒刑、得易科罰金9萬元，可上訴。

張學良是民國初年中國大陸東北軍閥張作霖的兒子、人稱「少帥」，張作霖被日軍炸死後，張學良接任父職，宣布服從國民政府領導、完成北伐統一，但他在1936年發動西安事變，拘留總統蔣中正要求立刻抗日、停止剿共，事變結束後，張學良被軟禁，來台一直到1990年李登輝就任總統才獲釋、移居美國夏威夷，2001年病逝，享壽100歲。

黃大煒的母親是張學良五弟的女兒，被張學良認作乾女兒，黃男因此稱呼張學良「外公」，2019年起，黃男籌拍張學良傳記電影，包括寫劇本、找金主與選角，王志伯是黃男20多年朋友，本來幫黃男募資，但2020年媒體披露黃男拍片計畫與故事大綱，黃男認為王男向媒體爆料、影響金主投資意願，2人為此反目，黃男並告王男洩密。

▲MV導演王志伯（右）被藝人黃大煒指控涉嫌洩露拍片秘密，開完庭和律師反問記者「覺得有秘密嗎」。（資料照／圖／記者黃哲民攝）

王男出庭否認拿到黃男提供的故事大綱或劇本，也否認幫黃男找金主。王男庭外曾跟律師一再反問記者「覺得有秘密嗎」、「哪個部分是秘密」，還嘲諷記者若不回答，他們就講不下去了，但對於檢方起訴內容，王男和律師推稱大家都知道張學良的故事，「可是我們不知道這部電影是要拍什麼」，不過王男和律師沒否認，2019年9月確實收到黃男女友提供一份關於這部電影的「檔案」。

法官審理認定王男因受託募資所得知黃男籌備中的劇情大綱，屬於黃男拍片的商業秘密，王男無故對外洩露，據此依妨害秘密罪判王男3月徒刑、得易科罰金9萬元，可上訴。雙方今都沒到庭聆判，並另有金錢借貸糾紛訴訟中。