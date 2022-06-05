天然生物防治蟲害　蘋果樹上掛草蛉茶包

▲福壽山在園區內放置類似茶包的草蛉來控制害蟲。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝）

記者 哈勇嘎奧／台中報導

近年來國內民眾注重養生觀念，為了減少農藥用量，福壽山農場防治蟲害出新招，將類似茶包的袋子放置在蘋果樹上，其實這些像是開口茶包的小袋子，裡面裝的是剛孵化的一齡「草蛉」，農場今(111)年採購約5萬4千隻的捕食性昆蟲草蛉來進行生物防治，簡單來說因應目前減藥趨勢，就是利用益蟲克制害蟲，可省去除蟲人工及農藥。

福壽山農場副場長王仁助表示，為達成農場永續經營的願景，近年致力友善的耕作方式，除果園已採用草生栽培，今年則引進草蛉來做生物防治，目前已經在蘋果園、水蜜桃園中施放一齡草蛉。因為草蛉的包裝載體像是茶包，不少遊客覺得新奇，紛紛詢問農場為何要在果樹上掛茶包，經過工作人員解釋後，也對農場願意使用成本較高的生物防治，來確保果品食用安全的作法表示肯定。

▲一齡草蛉的體積比蚊子都還要小。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝）

場內園區負責施放的潘其彦技術員表示，別看草蛉小小隻的，其幼蟲小到幾乎肉眼看不見，但卻是種兇悍的雜食性昆蟲，屬捕食性天敵可吃粉蝨、介殼蟲、蚜蟲及葉蟎等，連體型比牠大的粉介殼蟲、葉蟎類只要被牠盯上，只能讓被麻痺的身軀給草蛉吸食至液乾蟲亡。現已在於部分果園內施放，並觀察其防治害蟲成效，如果成效良好，不排除持續使用，並推廣給鄰近地區農民。

▲福壽山農場員工將草蛉茶包放置在蘋果樹上。（圖／記者哈勇價 奧翻攝）