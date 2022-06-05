　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

天然生物防治蟲害　蘋果樹上掛草蛉茶包

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

福壽山在園區內放置類似茶包的草蛉來控制害蟲。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝）

記者 哈勇嘎奧／台中報導

近年來國內民眾注重養生觀念，為了減少農藥用量，福壽山農場防治蟲害出新招，將類似茶包的袋子放置在蘋果樹上，其實這些像是開口茶包的小袋子，裡面裝的是剛孵化的一齡「草蛉」，農場今(111)年採購約5萬4千隻的捕食性昆蟲草蛉來進行生物防治，簡單來說因應目前減藥趨勢，就是利用益蟲克制害蟲，可省去除蟲人工及農藥。

福壽山農場副場長王仁助表示，為達成農場永續經營的願景，近年致力友善的耕作方式，除果園已採用草生栽培，今年則引進草蛉來做生物防治，目前已經在蘋果園、水蜜桃園中施放一齡草蛉。因為草蛉的包裝載體像是茶包，不少遊客覺得新奇，紛紛詢問農場為何要在果樹上掛茶包，經過工作人員解釋後，也對農場願意使用成本較高的生物防治，來確保果品食用安全的作法表示肯定。▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

一齡草蛉的體積比蚊子都還要小。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝）

場內園區負責施放的潘其彦技術員表示，別看草蛉小小隻的，其幼蟲小到幾乎肉眼看不見，但卻是種兇悍的雜食性昆蟲，屬捕食性天敵可吃粉蝨、介殼蟲、蚜蟲及葉蟎等，連體型比牠大的粉介殼蟲、葉蟎類只要被牠盯上，只能讓被麻痺的身軀給草蛉吸食至液乾蟲亡。現已在於部分果園內施放，並觀察其防治害蟲成效，如果成效良好，不排除持續使用，並推廣給鄰近地區農民。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

福壽山農場員工將草蛉茶包放置在蘋果樹上。（圖／記者哈勇價 奧翻攝）

►「七葉片」風扇來了！12段風速可選超舒服

ET快訊
白色巨塔風暴！彰基近10醫師爆「被離職」　秀傳卡位接手
汐止情侶遭輾雙亡！　女友竟是大眼陶藝新秀陳子雲
快訊／今124死、252中重症！　9歲童多重器官衰竭過世
快訊／本土62080「各縣市分佈曝」！　高雄市最多
快訊／今增124死！　本土增6萬2080例
LIVE／疫情將反轉　陳時中最新說明
防疫險之亂各國連爆！日本急下架調整費率　泰國業者倒閉
小女警連撞「賓士、特斯拉、日產」賠50萬挨轟擺爛　分局回應了
迪士尼求婚！她嬌羞瞬間「員工一把搶走鑽戒」　影片瘋傳

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

全國首創！台東乳房X光攝影檢查從40歲開始

天然生物防治蟲害　蘋果樹上掛草蛉茶包

工地失竊35公斤電纜被竊　安平警抽絲剝繭迅速逮獲電線賊

西南風帶來水氣　台南3大水庫蓄水略有提升

台南社會局愛心餐食補給站暑假啟動　弱勢學童憑券四大超商可兌換

台南大灣地區永二街箱涵通水　淹水改善再下一城

1場手機遺失記 緊密「台墨塞」3國人情誼

「海蟾蜍」持有人6月14日以前辦理登記　黃偉哲提醒不要逾期受罰

花蓮居隔人數達38156人　6日起發放高中以下學生4劑快篩

6移工闖紅燈「撞完人全落跑」！台中女重傷昏迷　爸心碎：沒政府嗎

潔西卡「卡皇殺回來了」衝上熱搜　協助阿雅她樂飆中文：非常好

型男工程師曝下班日常！　住143坪電梯透天網狂讚

車「山路丟狗」毛孩狂追　驚險閃車...開門再丟1隻

妹子「換聲調」呼喊狗勾　2野狗轉頭急跑：救命R

媽寶男酒駕被逮找娘求救　到場鐵砂掌訓兒警怕爆！

交往4年初次見女方家長　爸＋2位哥哥全程緊盯XD

李孝利曝老公喝酒只為「勾引她」　他狂撩：看到妳都還會心動❤️

醉男砸杯被墾丁阿北勸　爆衝突還當警面吻女友

九天玄女降肉為悍將開球　「腸道要暢通」避免屎運！

成勛.林秀香做雙人瑜珈差點凍未條XD 聽寶寶心跳...他失控哭成淚人兒

全國首創！台東乳房X光攝影檢查從40歲開始

天然生物防治蟲害　蘋果樹上掛草蛉茶包

工地失竊35公斤電纜被竊　安平警抽絲剝繭迅速逮獲電線賊

西南風帶來水氣　台南3大水庫蓄水略有提升

台南社會局愛心餐食補給站暑假啟動　弱勢學童憑券四大超商可兌換

台南大灣地區永二街箱涵通水　淹水改善再下一城

1場手機遺失記 緊密「台墨塞」3國人情誼

「海蟾蜍」持有人6月14日以前辦理登記　黃偉哲提醒不要逾期受罰

花蓮居隔人數達38156人　6日起發放高中以下學生4劑快篩

6移工闖紅燈「撞完人全落跑」！台中女重傷昏迷　爸心碎：沒政府嗎

2015／9／2以後出生也能領5劑！兒童免費快篩加發　6／6開始領取

降落！他傻見「轎車沾滿鳥屎」　網友鼻酸：車被砸可以報警嗎？

苗可麗「騷妳去死啦！」　經典台詞出處是國中情敵

醫推估單日死亡恐破200例！陳時中：我認為不會到那麼高

確診死亡火化家人見不到最後一面　許智傑建議指揮中心放寬規定

確診數逐漸變少！　陳時中曝全台空床率多了：南區再增200多床

汐止情侶「可怕鬼切」雙亡！女友身分曝光　是大眼陶藝新秀陳子雲

全國首創！台東乳房X光攝影檢查從40歲開始

連續43年報到！「帝爺公蛇」現身天受宮　靈蛇挺腰參拜玄天上帝

今124死、252中重症！9歲「先天性心臟病童」多重器官衰竭過世

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

地方熱門新聞

6移工闖紅燈撞傷台中女！落跑遭逮竟都確診

血氧機回收率暴漲500%　盧秀燕讚：台中人素質很高

78歲失智男從高雄騎單車到台南

吃完就拉暴瘦　東山鴨頭老闆腹長大腫瘤

2022台南白河蓮花季正式展開

海蟾蜍持有人6月14日以前辦理登記

手機遺失緊密「台墨塞」3國人情誼

台南3大水庫蓄水略有提升

台南大灣地區永二街箱涵通水

台南社會局愛心餐食補給站暑假啟動

桃園提供防疫關懷包服務　2天領取逾萬包

台中女撈火鍋店金魚重摔！動保處要查了

安平警抽絲剝繭迅速逮獲電線賊

城市博覽會暢遊基隆　接駁皆免費

更多熱門

關鍵字：

福壽山 蟲害 防治 草蛉 友善

讀者迴響

熱門新聞

林采緹爬山「穿超辣」！

大仁哥桶仔雞宣布停烤！雞友崩潰：捨不得

醫師娘揪4男上摩鐵　夫和小三拍婚紗也被抓包

肛門別用這4樣洗！下場曝　醫揭會殘留1股騷味：不是髒

7歲確診弟「睡覺突瞪眼尖叫」：我們都要死掉了！

接病母到家照顧2個月「毀了17年婚姻」

今年最久一波梅雨！明起下整周　低溫探1字頭

新冠病毒「最愛天菜器官」曝　1動作就可能感染

梁社漢排骨官方英文名曝！超直白翻譯笑翻網

即／高雄2車對撞　1駕駛藏毒還是通緝犯　　

下一個是林依晨！葛斯齊爆她破壞行規

謝娜喊男粉「叔叔」　王心凌微變臉

男星「一直聞到屍臭味」就醫被告知：已擴散

最大震度4級　今晨規模3.9地震

「最貼心星座」TOP 3

更多

最夯影音

更多
潔西卡「卡皇殺回來了」衝上熱搜　協助阿雅她樂飆中文：非常好

潔西卡「卡皇殺回來了」衝上熱搜　協助阿雅她樂飆中文：非常好
型男工程師曝下班日常！　住143坪電梯透天網狂讚

型男工程師曝下班日常！　住143坪電梯透天網狂讚

車「山路丟狗」毛孩狂追　驚險閃車...開門再丟1隻

車「山路丟狗」毛孩狂追　驚險閃車...開門再丟1隻

妹子「換聲調」呼喊狗勾　2野狗轉頭急跑：救命R

妹子「換聲調」呼喊狗勾　2野狗轉頭急跑：救命R

媽寶男酒駕被逮找娘求救　到場鐵砂掌訓兒警怕爆！

媽寶男酒駕被逮找娘求救　到場鐵砂掌訓兒警怕爆！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面