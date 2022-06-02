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社會 社會焦點 保障人權

元祖少東與前妻和解　前岳父未撤告害女兒要賠100萬

▲▼元祖大少東前妻藍婉綺盜領案，二審再遭判刑。（圖／記者吳銘峯攝）

▲元祖大少東張乙濤前妻藍婉綺被判賠100萬元。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

元祖食品少東張乙濤與前妻藍婉綺2016年離婚後，雙方引發一連串官司，兩人後來就剩餘財產分配問題簽訂協議，內容除小孩監護權、撫養、教育費用外，還要求張的前岳父（藍婉綺父親）需撤回對他的傷害等告訴，但事後藍父卻反悔，張也被起訴，判處拘役50天，雖可易科罰金，但張認為藍違反協議，提告要求給付違約金，高雄高分院審理後，判決藍婉綺賠償100萬元。可上訴。

張乙濤與藍婉綺於2006年結婚，10年婚姻內共育有3名子女，台北地院於2016年3月間判准離婚，但兩人卻展開一連串官司大戰，首先，藍婉綺被控於2013年11月12日返回2人在台北市的住處，拿走張男2本存摺和印鑑章，並冒用張男名義，臨櫃盜領610萬元存款，直接匯進自己的帳戶。張男不滿，控告藍女竊盜、偽造文書等罪嫌，藍女遭提起公訴。
一審時藍女否認犯案，辯稱張男早已告知提款密碼，並承諾給予家用，所以她只是領用家用金錢，並無竊盜、偽造文書的犯意，一審法院認定竊盜無罪，但藍女確實冒用張男身分領款，成立偽造文書罪，判刑10月。

案經上訴，高院二審開庭時，藍女仍否認犯案，而雙方律師在開庭時針鋒相對，張男律師指控藍女獅子大開口，除本件官司外還另外提起5件官司，要脅若要解決官司，必須支付1億7000萬元的天價；另外藍女律師也反駁，離婚官司後還有剩餘財產分配訴訟，因此需要子女在國外的教育費用，才會開出這個價錢，「不是只要錢而已！」

全案高院仍認定藍女犯偽造文書罪，但改判8月，並宣告緩刑2年。全案再上訴第三審，最高法院後來駁回上訴定讞。

而兩人的剩餘財產分配官司也在2016年12月底調解成立，內容包括小孩監護權歸屬、教育、撫養費用及藍父需撤回對張的誣告和傷害告訴等，若有違約事宜，需給付違約金。

沒想到，藍父後來未對張乙濤撤告，誣告罪雖經檢方處分不起訴，但傷害罪部分卻被高雄地院判處拘役50天，張乙濤因此依照雙方調解書，要求藍婦賠償台幣300萬元及歸還100萬元人民幣。

藍婦則指稱，100萬元人民幣是子女扶養、教育等費用，並說要不要撤回告訴，是其父的訴訟權益，她無權干涉，認為沒有違反當初約定，拒絕給付。

高雄少家法院和高雄高分院法院開庭審理後，均認定100萬元人民幣是扶養費不用歸還，但藍父未對張撤告，的確違反當初約定，並審酌違約金額，認定藍婦應給付100萬元比較合理，全案可上訴。

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