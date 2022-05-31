屍體「切2000片燙熟」被當豬肉！傳南大碎屍案疑兇被捕　警方回應

▲「南大碎屍案」至今尚未偵破。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸有網友30日爆料稱，安徽省馬鞍山市一私人診所負責人被南京市公安局刑偵支隊逮捕，懷疑其涉嫌參與1996年南京大學成人教育學院女大學生刁愛青謀殺碎屍案。30日下午，該案被害者家屬回應，目前他們尚未接到相關消息。

據《極目新聞》報導，公開資料顯示，南大碎屍案，又稱南京「1·19」碎屍案、刁愛青案，案發於1996年1月19日，一名清潔婦在南京新街口附近的華僑路上撿到一個手提包，好奇打開查看，赫見包內整齊擺放了500多片煮熟的肉片，當下還以為是豬肉，便將包包拿了回家，不料在清洗肉片時，赫然發現竟有3根手指夾雜在內，嚇得急忙報案。

被害人是南京大學成人教育學院一年級19歲女學生刁愛青，她於當年1月10日晚上外出後失蹤，被發現時已經遭人殺害肢解，屍體被仔細切成2千多片肉片，隨後煮熟，手法兇殘前所未見。

案發後，南京警方從未放棄緝兇 ，但至今該案尚未偵破。該案兇手作案手法殘忍，縱然20多年過去，依舊受到強烈關注，同時也給被害人家屬造成極大心理傷害。

據網友發布消息稱，安徽省馬鞍山市一私人診所負責人、主任醫師江某（曾經擔任過江蘇警官學院法醫學助教）被南京市公安局刑偵支隊逮捕，現懷疑其涉嫌參與1996年南京大學成人教育學院女大學生刁愛青謀殺碎屍案。

該案代理律師周兆成在社交平台發文表示，目前該消息尚未獲得官方證實。據《澎湃新聞》報導，南京警方回覆「南大碎屍案」暫未偵破。

5月30日下午，被害人刁愛青姊姊刁女士表示，沒有聽聞此案偵破的相關消息。案發後這麼多年，雖然她們一直牽掛案情，但日常生活中，對案件閉口不提。

刁女士說，「現在就是不想被打擾，但每年都要面對像這樣的打擾，我們只想要不被打擾的生活，很難。」

據此前報導，「南大碎屍案」發生後，刁家為逃離那段痛苦的記憶，早已離開老家江蘇泰州市薑堰區夾河村。同時，刁家也形成一種不成文的默契，對於案件閉口不提。據當地村民介紹，刁家已離開老家多年，只有偶爾過年會回去。