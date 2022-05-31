　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

屍體「切2000片燙熟」被當豬肉！傳南大碎屍案疑兇被捕　警方回應

▲網傳「南大碎屍案」疑兇已落網。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲「南大碎屍案」至今尚未偵破。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸有網友30日爆料稱，安徽省馬鞍山市一私人診所負責人被南京市公安局刑偵支隊逮捕，懷疑其涉嫌參與1996年南京大學成人教育學院女大學生刁愛青謀殺碎屍案。30日下午，該案被害者家屬回應，目前他們尚未接到相關消息。

據《極目新聞》報導，公開資料顯示，南大碎屍案，又稱南京「1·19」碎屍案、刁愛青案，案發於1996年1月19日，一名清潔婦在南京新街口附近的華僑路上撿到一個手提包，好奇打開查看，赫見包內整齊擺放了500多片煮熟的肉片，當下還以為是豬肉，便將包包拿了回家，不料在清洗肉片時，赫然發現竟有3根手指夾雜在內，嚇得急忙報案。

被害人是南京大學成人教育學院一年級19歲女學生刁愛青，她於當年1月10日晚上外出後失蹤，被發現時已經遭人殺害肢解，屍體被仔細切成2千多片肉片，隨後煮熟，手法兇殘前所未見。

案發後，南京警方從未放棄緝兇 ，但至今該案尚未偵破。該案兇手作案手法殘忍，縱然20多年過去，依舊受到強烈關注，同時也給被害人家屬造成極大心理傷害。

據網友發布消息稱，安徽省馬鞍山市一私人診所負責人、主任醫師江某（曾經擔任過江蘇警官學院法醫學助教）被南京市公安局刑偵支隊逮捕，現懷疑其涉嫌參與1996年南京大學成人教育學院女大學生刁愛青謀殺碎屍案。

該案代理律師周兆成在社交平台發文表示，目前該消息尚未獲得官方證實。據《澎湃新聞》報導，南京警方回覆「南大碎屍案」暫未偵破。

5月30日下午，被害人刁愛青姊姊刁女士表示，沒有聽聞此案偵破的相關消息。案發後這麼多年，雖然她們一直牽掛案情，但日常生活中，對案件閉口不提。

刁女士說，「現在就是不想被打擾，但每年都要面對像這樣的打擾，我們只想要不被打擾的生活，很難。」

據此前報導，「南大碎屍案」發生後，刁家為逃離那段痛苦的記憶，早已離開老家江蘇泰州市薑堰區夾河村。同時，刁家也形成一種不成文的默契，對於案件閉口不提。據當地村民介紹，刁家已離開老家多年，只有偶爾過年會回去。

►限時1天！Her森森保健加碼回饋10% LINE POINTS，回饋上限200！

►宜蘭「綠舞日式園區」玩一天才359元！還不快衝

ET快訊
快訊／大雷雨襲4縣市！　35警戒區域曝
近距離直擊AT-3殘骸！　空軍前校長分析「4原因」釀失事
快訊／國家警報響了！　19縣市豪大雨特報
當不成警察了...保一學弟打斷學長腿　遭2大過免職
連千毅被放鳥3次「長瀨昆妮突現身」！　一彎腰掉出半球
快訊／汪小菲對大S道歉！　被踢爆對象「不只5位」
AT-3墜毀「黑煙直竄」畫面曝！　居民聽巨大聲響：像炸彈一樣
LIVE／AT-3墜毀「像原子彈爆炸」　搜救畫面曝！殉職飛官
快訊／23歲飛官徐大鈞殉職！遺體移出現場　同袍列隊敬禮

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

屍體「切2000片燙熟」被當豬肉！傳南大碎屍案疑兇被捕　警方回應

疫情重創陸白酒市場　水井坊：正拓展新渠道尋找新機會

網傳B站「制定不可能任務」逼離職！內部錄音曝：弄走不聽話員工

解放軍9機型30架次進台海西南空域　打破常態化行動機型最多紀錄

熬2個月終於要解封！上海人狂放煙火、鞭炮慶祝

《食神》取景地珍寶海鮮舫6月和香港說拜拜　尋泊位檢修待新老闆接手

上海今增本土31例！6月1日起全面解封　不再限制居民出入

北京人憋壞了！全球「店王」迎解封人潮　精品店外大排長龍

陸小學教科書驚現「打老婆」課文！　插圖強化性器官

汪小菲爆大S吃禁藥挨轟　陸網洗版陳建州「再打他一次」

王心凌《愛你》聽間奏就秒答對！　這些歌曲你都聽過嗎

IU坎城紅毯遭法國網紅大力撞肩！　她2度道歉「想幫妳化妝」遭酸爆

模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要

中和2歲童爸爸首出面！　淚批：81分鐘發生什麼

球迷場邊高喊「打假球」！　中職祕書長楊清瓏：已提告

《黑幫少爺》一早就硬硬der　保鑣狂挑逗...欠少爺修理>///

暴雨天「在河裡等公車」　水淹過鞋→沉浸式回家

許藍方「沒遇過理想的GG」　陶晶瑩喊話全台男人挑戰！

店家不滿被報號聲嚇到　怒嗆外送員：大聲什麼

亞歷媽全家出遊「2小孩自己睡一間」！ 收大量私訊：原來很多家長想法不太一樣

屍體「切2000片燙熟」被當豬肉！傳南大碎屍案疑兇被捕　警方回應

疫情重創陸白酒市場　水井坊：正拓展新渠道尋找新機會

網傳B站「制定不可能任務」逼離職！內部錄音曝：弄走不聽話員工

解放軍9機型30架次進台海西南空域　打破常態化行動機型最多紀錄

熬2個月終於要解封！上海人狂放煙火、鞭炮慶祝

《食神》取景地珍寶海鮮舫6月和香港說拜拜　尋泊位檢修待新老闆接手

上海今增本土31例！6月1日起全面解封　不再限制居民出入

北京人憋壞了！全球「店王」迎解封人潮　精品店外大排長龍

陸小學教科書驚現「打老婆」課文！　插圖強化性器官

汪小菲爆大S吃禁藥挨轟　陸網洗版陳建州「再打他一次」

張善政拜會楊梅黨籍民代　盼累積地方能量「團結支持者力量」

鴻海電動車Model C拚量產！　10月科技日擬再推2全新車款

端午節肉粽吃得健康　醫師：多咀嚼拒絕沾醬

被槍指著挖墳「強迫拍A片」　三姊妹不堪長期受虐聯手砍死變態父

厄文恐與杜蘭特拆夥？　合約若談不攏可能「先簽後換」

葉益發／被騙成詐騙團夥是受害者或加害者

「台灣國際醫療暨健康照護展」6月登場　指標廠商展示臺灣醫材創新力

提升民眾閱讀習慣　嘉義市圖書館 6／1開放三館通閱

日本開放觀光　南韓廉價航空業高度期盼！　擬增加日韓航線班次

端午節3天連假　嘉義布袋分局交通動線規劃防壅塞

大陸熱門新聞

汪小菲爆大S吃禁藥　網洗版黑人：打他

撞藍寶堅尼竟免賠！騎士：下次撞保時捷

陸教科書驚現打老婆課文！　插圖強化性器官

雄獅「齊瀏海」新髮型爆紅！　動物園：牠自己打理的

他打電動離家出走！12年後才知父母都過世

北京人憋壞了！香奈兒店外排長龍

終於要解封！上海人放煙火、鞭炮慶祝

女神開願望清單「實現就嫁給你」　他貸132萬半年慘被甩

《食神》取景地珍寶海鮮舫6月和香港說拜拜 尋泊位檢修待新老闆接手

8歲女童看牙　醫師硬拔慘了：把恆牙當成乳牙

麥當勞幫「26歲小朋友」辦慶生會 1.5小時圓夢金額曝光

網傳B站制定不可能任務逼離職！內部錄音曝

上海今增本土31例！6月1日起全面解封

河南信陽出現八足吸血蟲奪老翁命 另3人同為逝世者淨身更衣也病逝

更多熱門

相關新聞

女大生遭切成2千片　南大碎屍案有新進展

女大生遭切成2千片　南大碎屍案有新進展

南京市25年前曾發生一起驚天動地的殺人案件，一名就讀大學一年級的19歲女生晚上外出後失蹤，被發現時已經遭人殺害肢解，屍體被仔細切成兩千多片肉片，隨後煮熟，手法兇殘前所未見。直到現在，這起震驚大陸社會的「南大碎屍案」仍懸而未解，近日再度在網路上引起討論。

關鍵字：

南大碎屍案

讀者迴響

熱門新聞

快訊／新北2歲童「消失的81分鐘」亡　爸深夜回應了

醬油瓶黴菌爆發　店家124字道歉

快訊／AT-3教練機高雄岡山墜機！　飛行官確認死亡

S媽哽咽批汪小菲：少說缺德話！　「大S吃藥真相」藏洋蔥

汪小菲偷改聲明刪掉1字　陸網力挺大S

飛官徐大鈞正面照曝！1個月爸祝他生日：飛翔快樂

汪小菲爆大S吃禁藥　網洗版黑人：打他

女友被好友性侵　他大怒撂人砸店

撞藍寶堅尼竟免賠！騎士：下次撞保時捷

這指標曝　醫：等好久、看了很高興！ 點名5縣市往下

存505萬！媽放37年「全領出來」金額驚呆

追郭彥均源頭「徐芳麗」遭打臉　吳子嘉：民進黨老招了

AT-3教練機墜毀岡山　殉職「23歲少尉徐大鈞」背景曝光

4寶媽確診不通報：再隔離家就垮了

汪小菲被爆「有5個對象」！

更多

最夯影音

更多
王心凌《愛你》聽間奏就秒答對！　這些歌曲你都聽過嗎

王心凌《愛你》聽間奏就秒答對！　這些歌曲你都聽過嗎
IU坎城紅毯遭法國網紅大力撞肩！　她2度道歉「想幫妳化妝」遭酸爆

IU坎城紅毯遭法國網紅大力撞肩！　她2度道歉「想幫妳化妝」遭酸爆

模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要

模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要

中和2歲童爸爸首出面！　淚批：81分鐘發生什麼

中和2歲童爸爸首出面！　淚批：81分鐘發生什麼

球迷場邊高喊「打假球」！　中職祕書長楊清瓏：已提告

球迷場邊高喊「打假球」！　中職祕書長楊清瓏：已提告

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面